0

¿Jairo Concha no va más en Universitario? Revelan lo último sobre contrato del jugador

Jairo Concha termina contrato a fin de año con Universitario, por lo que su futuro en el club genera grandes interrogantes entre los hinchas.

Antonio Vidal
Jairo Concha finaliza contrato con Universitario a fin de año.
Jairo Concha finaliza contrato con Universitario a fin de año. | Composición Líbero/IG
COMPARTIR

Universitario de Deportes se viene preparando de la mejor manera para su regreso al Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, ahora los dirigidos por Fabián Bustos enfrentan una nueva duda en la interna del club, pues podrían perder a una de sus grandes figuras: se trata de Jairo Concha, quien añora salir del país rumbo al extranjero.

Universitario y Melgar se verán cara a cara en el reinicio del Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Universitario vs Melgar por la reanudación del Torneo Clausura 2026?

¿Jairo Concha se va de Universitario?

Según el periodista Gustavo Peralta, la intención de Concha y su entorno sigue siendo dar el salto al fútbol extranjero. Esta posibilidad se mantiene como la principal prioridad del futbolista, aunque todavía analiza la propuesta presentada por el club crema para renovar.

"No ha renovado hasta ahora. Tiene contrato hasta diciembre. La 'U' le ha hecho una propuesta y él no la aceptó. Tanto él con su agencia tienen la intención de concretar algo en el extranjero", anunció el periodista.

"Seguramente no irá a una liga top, no a un club top, pero sí hay clubes que se han interesado en él y ojalá que Jairo Concha pueda cumplir el objetivo de ir al extranjero, porque de verdad lo añora. En la última ventana de pases hubo posibilidades, lo ofrecieron, pero quedó con una desazón porque no se concretaba", complementó el comunicador.

Jairo Concha finaliza contrato con Universitario a fin de año

Jairo Concha finaliza contrato con Universitario a fin de año

¿Hasta cuándo es el contrato de Jairo Concha con Universitario?

Jairo Concha fue fichado por la ‘U’ el 10 de enero de 2024 y mantiene contrato con el cuadro crema hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que su futuro genera expectativa en los próximos meses ante su deseo de jugar en el extranjero.

El volante ha conquistado dos títulos nacionales de forma consecutiva, convirtiéndose en una pieza importante para los distintos entrenadores que estuvieron al frente del equipo.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Jairo Concha no va más en Universitario? Revelan lo último sobre contrato del jugador

  2. Piero Cari marcó un doblete con la selección peruana sub-20, pero no pudo evitar derrota ante Ecuador

  3. ¿Cuándo juega Universitario vs Melgar por la reanudación del Torneo Clausura 2026?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano