¿Jairo Concha no va más en Universitario? Revelan lo último sobre contrato del jugador

Universitario de Deportes se viene preparando de la mejor manera para su regreso al Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, ahora los dirigidos por Fabián Bustos enfrentan una nueva duda en la interna del club, pues podrían perder a una de sus grandes figuras: se trata de Jairo Concha, quien añora salir del país rumbo al extranjero.

¿Jairo Concha se va de Universitario?

Según el periodista Gustavo Peralta, la intención de Concha y su entorno sigue siendo dar el salto al fútbol extranjero. Esta posibilidad se mantiene como la principal prioridad del futbolista, aunque todavía analiza la propuesta presentada por el club crema para renovar.

"No ha renovado hasta ahora. Tiene contrato hasta diciembre. La 'U' le ha hecho una propuesta y él no la aceptó. Tanto él con su agencia tienen la intención de concretar algo en el extranjero", anunció el periodista.

"Seguramente no irá a una liga top, no a un club top, pero sí hay clubes que se han interesado en él y ojalá que Jairo Concha pueda cumplir el objetivo de ir al extranjero, porque de verdad lo añora. En la última ventana de pases hubo posibilidades, lo ofrecieron, pero quedó con una desazón porque no se concretaba", complementó el comunicador.

Jairo Concha finaliza contrato con Universitario a fin de año

¿Hasta cuándo es el contrato de Jairo Concha con Universitario?

Jairo Concha fue fichado por la ‘U’ el 10 de enero de 2024 y mantiene contrato con el cuadro crema hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que su futuro genera expectativa en los próximos meses ante su deseo de jugar en el extranjero.

El volante ha conquistado dos títulos nacionales de forma consecutiva, convirtiéndose en una pieza importante para los distintos entrenadores que estuvieron al frente del equipo.