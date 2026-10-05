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Alex Valera dejó potente mensaje tras resultados electorales: "Solo serás alcade en monopolio"
El delantero de Universitario utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje luego de conocerse los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales. ¿A quién se la dedicó?
El mundo del fútbol no fue ajeno a las Elecciones Regionales y Municipales realizadas este último domingo 4 de octubre en todo el Perú. Por ejemplo, Alex Valera, delantero y figura de Universitario de Deportes, dedicó un mensaje curioso tras conocerse los primeros resultados de los comicios.
Mientras está concentrado con la selección peruana previo a disputar el amistoso ante Colombia, el artillero utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una publicación a un candidato a la alcaldía de Acción Popular y que aparentemente perdió.
“Con esa lampa anda a trabajar, deja de ser cp... Solo serás alcalde en monopolio", escribió el artillero de la 'U' y el mensaje tuvo bastante alcance por la popularidad del jugador.
Mensaje de Alex Valera
No hubo mención a un nombre específico ni tampoco mayores detalles sobre su polémico mensaje, por lo que todo quedó a interpretación de los cibernautas.
Alex Valera y sus números con Universitario
En 188 partidos con Universitario, Alex Valera suma 87 goles con camiseta de Universitario. Su último tanto se lo marcó a Alianza Lima, en el triunfo de la 'U' por 2-1 en Matute por el Torneo Clausura.
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