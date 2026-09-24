Mano Menezes sorprende con experimentos en Perú que incluyen Alex Valera: "De central"

Tras el nefasto proceso clasificatorio al último Mundial de la FIFA, la selección peruana decidió contratar a Mano Menezes como su director técnico para las próximas Eliminatorias Conmebol y los hinchas quieren volver a ilusionarse. En esa línea, ahora la Bicolor afrontará cuatro amistosos internacionales y el entrenador ya comenzó a experimentar con su plantel. Alex Valera fue uno de los afectados y, a continuación, te contamos qué está sucediendo en la interna.

PUEDES VER: Lanzamiento del GTA VI puede complicar a Alianza Lima y Universitario en el Torneo Clausura

El conjunto incaico se encuentra en Estados Unidos, donde serán tres de sus cuatro enfrentamientos, ya que el restante será en Canadá. En medio de ello, la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló para el programa 'Hablemos de MAX' cómo viene trabajando la Blanquirroja de cara a su enfrentamiento de este sábado 26 de septiembre, el cual será en Orlando, Florida, precisamente ante Estados Unidos.

"Mano probó a Erick Noriega de central. También probó a Valera en el ataque, pero sin Lapadula. Vélez detrás del punta", indicó la mencionada comunicadora en L1 MAX. De esta forma, anunció que el 'Samurái' probablemente no juegue de mediocampista como lo hace en Gremio, sino que puede arrancar como defensa central. Recordemos que fue en Alianza Lima donde comenzó a jugar en esta posición diferente a la habitual.

Por otra parte, se confirmó que Alex Valera se verá afectado en el ataque debido a que se quedaría solo, ya que no tendría planeado colocarlo junto al 'Bambino' como habitualmente juegan en Universitario de Deportes. Estos, de momento, han sido los experimentos que ha probado Mano Menezes en la selección peruana de cara a los amistosos en fecha FIFA.

Fixture de Perú en la fecha FIFA

Estados Unidos vs. Perú | sábado 26 de septiembre - 3.37 p. m. | Orlando, Florida - Estados Unidos

México vs. Perú | martes 29 de septiembre | New Jersey - Estados Unidos

Canadá vs. Perú | sábado 3 de octubre | Montreal - Canadá

Perú vs. Colombia | martes 6 de octubre | Miami, Florida - Estados Unidos

Solo el horario del primer amistoso ha sido confirmado. La hora corresponde a Lima, Perú.

¿Dónde podrás ver los amistosos de Perú en la fecha FIFA?

La transmisión de los partidos de la selección peruana en esta fecha FIFA, ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, estará a cargo de la señal de América TV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online a través de América TVGO y en el minuto a minuto del diario Líbero, donde te brindaremos todas las incidencias y videos de los goles.