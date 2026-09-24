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Selección peruana y su primera baja sensible para enfrentar a Estados Unidos: "No va a llegar"

Se confirmó que la Bicolor sufrió una importante baja para el amistoso de este sábado ante Estados Unidos debido a una lesión.

Eduardo Chirinos
Selección peruana y su primera baja confirmada para enfrentar a Estados Unidos
Selección peruana y su primera baja confirmada para enfrentar a Estados Unidos | Foto: Difusión
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La selección peruana de fútbol viene ultimando detalles para su primer partido amistoso por fecha FIFA ante Estados Unidos, el primero de cuatro enfrentamientos que afrontará entre finales de septiembre e inicios de octubre. No obstante, en las últimas horas se confirmó la primera baja en la Bicolor para el duelo ante los norteamericanos: se trata de André Carrillo, quien no jugará este sábado por lesión.

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André Carrillo confirmó que no jugará ante Estados Unidos

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez, el propio Carrillo fue quien confirmó su ausencia ante el cuadro de las barras y las estrellas, como medida de precaución debido a un pequeño desgarro que viene arrastrando desde hace unas semanas. Por otra parte, Oliver Sonne viene entrenando con normalidad y todo hace indicar que llegará sin problemas al compromiso de este fin de semana.

“Quien no trabajó a la par un día más fue André Carrillo. Hoy (ayer) hizo un trabajo totalmente distinto. Terminó la práctica mucho antes del resto de los compañeros, se esforzó un poquito más con respecto a lo que fue ayer (martes). Lo conversábamos con él, nos encontramos a Carrillo en el lobby del hotel, le preguntamos si iba a llegar al partido, y él lo que nos comentó es que no va a llegar al partido del día sábado”, señaló ‘Analú’ para el programa L1 Radio.

André Carrillo, Selección Peruana, Estados Unidos

André Carrillo confirmó su ausencia en el partido frente a Estados Unidos

De esta forma, la Culebra se perderá el amistoso de la Selección Peruana ante Estados Unidos, mientras que el comando técnico de Mano Menezes deberá esperar la evolución del futbolista para conocer si podrá estar disponible en los próximos compromisos de la Bicolor. Por su parte, Oliver Sonne continúa trabajando con normalidad y apunta a ser una de las opciones para el encuentro de este sábado.

¿A qué hora juegan Perú vs Estados Unidos?

Recordemos que las selecciones de Perú y Estados Unidos se enfrentarán este sábado 26 de septiembre a las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Inter&Co Stadium de la ciudad de Orlando, Florida.

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