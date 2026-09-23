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Alianza Lima incorpora a importante jugador para el amistoso contra Palestino: "Con todo"

¡Buenas noticias! Alianza Lima incorpora a importante jugador previo a lo que será el amistoso internacional ante Palestino de Chile.

Antonio Vidal
Alianza Lima incorpora a importante jugador para el amistoso contra Palestino. Foto: composición Líbero/Alianza Lima
Alianza Lima incorpora a importante jugador para el amistoso contra Palestino. Foto: composición Líbero/Alianza Lima
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Alianza Lima se encuentra afinando detalles para lo que será su partido amistoso contra Palestino de Chile y, previo a este gran duelo, se anunció una noticia que alegró a los hinchas blanquiazules. Se trata de Nicolás Díaz, quien vuelve al país tras seguir un tratamiento luego de sufrir un fuerte golpe que le provocó molestias en el oído, las cuales derivaron en mareos y sensaciones de vómito.

Por lo que el jugador chileno estaría listo para presentarse el miércoles 30 de septiembre en Matute, para disputar este compromiso que le servirá para no perder el ritmo de competencia en la Liga 1 tras la para por los amistosos de la fecha FIFA.

Alianza Lima y Palestino se verán cara a cara en un amistoso.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Palestino por amistoso internacional en Matute

Nicolás Díaz vuelve a Alianza Lima

De acuerdo con la información del periodista José Varela, el defensor chileno, tras seguir el tratamiento, volverá a los trabajos con Pablo Guede en Alianza Lima.

"¡CON TODO! Nicolás Díaz llegará mañana a Lima tras pasar los últimos días en Chile junto a su familia. El defensor siguió tratamiento por molestias en el oído que le provocaban mareos y sensación de vómito. Ya está mejor y se sumará a los trabajos de Alianza Lima en Cieneguilla", anunció el hombre de prensa vía X.

Nicolás Díaz vuelve a Lima para sumarse a Alianza Lima

Nicolás Díaz vuelve a Lima para sumarse a Alianza Lima

Alianza Lima vs. Palestino: fecha, hora y canal

Alianza Lima ya tiene fecha definida para su próximo compromiso amistoso frente a Palestino. De acuerdo con la información compartida por el club a través de sus redes sociales, el encuentro se disputará el miércoles 30 de septiembre en el histórico Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

El encuentro está programado para las 8.00 p. m. (hora peruana) y podrá ser seguido por televisión a través de la señal de L1 MAX. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de verlo vía streaming mediante DGO y Movistar Play, siempre que cuenten con una suscripción activa a alguna de estas plataformas.

Alianza Lima se enfrentará a Palestino en un amsitosos internacional

Alianza Lima se enfrentará a Palestino en un amsitosos internacional

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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