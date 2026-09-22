ADT vs. Cienciano EN VIVO por el Torneo Clausura: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Los clubes ADT vs. Cienciano juegan EN VIVO este miércoles un partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Unión de Tarma. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la tercera vez en este 2026 en que los clubes ADT y Cienciano se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura, ambos equipos están en el fondo con 5 puntos de diferencia; mientras que el conjunto cusqueño pelea entre los ocho mejores del acumulado, el elenco tarmeño está luchando por no descender.

Cienciano, al quedar eliminado de la Copa Sudamericana, pondrá todas sus armas a lo que resta de la Liga 1 2026, pero tendrá que enfrentar a un ADT que le ha anotado cinco goles en lo que va del año. El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue hace dos meses por la Copa de la Liga Caliente, donde el 'Papá' quedó eliminado en octavos de final por un marcador de 3-2.

ADT vs. Cienciano: horario del partido por el Torneo Clausura 2026

Si te gusta ver los encuentros de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido de ADT vs. Cienciano, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 2:00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 p. m.

Estados Unidos: 4:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami): y 2:00 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 p. m.

¿Dónde ver ADT vs. Cienciano?

Si quieres seguir EN VIVO ONLINE el partido de ADT vs. Cienciano, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que ver L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

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