Copa Caliente de la Liga 2026: programación, horarios y canales para ver las semifinales

Aprovechando el receso de la Liga 1 por la disputa de la fecha FIFA y los partidos que sostendrá la selección peruana, la Copa Caliente de la Liga 2026 entra en su etapa decisiva. El certamen mantendrá encendida la pasión futbolera en el país con la realización de sus esperadas semifinales. ¿Cuál de los cuatro equipos es tu favorito para ser campeón de la primera edición de este certamen?

La acción arrancará oficialmente este domingo 27 de setiembre con los dos encuentros de ida. Por un lado, Sporting Cristal tendrá una complicada visita frente a ADT en la altura de Tarma, mientras que Sport Boys saldrá a hacer valer su localía al recibir a Alianza Atlético de Sullana.

Las llaves de vuelta ya se encuentran totalmente programadas para definir a los grandes finalistas. El jueves 1 de octubre, el cuadro rimense recibirá a ADT en el Estadio Alberto Gallardo buscando sellar su pase, mientras que el martes 6 de octubre, Alianza Atlético será local ante la escuadra rosada en el Estadio Campeones del 36.

Video: Copa Caliente de la Liga.

Si bien este certamen no otorga ningún cupo a torneos internacionales para la próxima temporada, sí ofrece un incentivo muy atractivo para las instituciones. Únicamente el equipo que se corone campeón recibirá un importante premio económico y obtendrá una bonificación de dos en la Tabla Acumulada de la siguiente temporada.

Por si fuera poco, el flamante campeón asegurará el derecho de disputar la Recopa Peruana, competición que celebrará su primera edición este año. En este inédito duelo, el ganador del torneo medirá fuerzas contra el equipo que resulte campeón nacional de la Liga 1 2026.

Programación semifinales de la Copa Caliente de la Liga

Partidos de ida

Domingo 27 de setiembre

13:00 | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao

15:15 | ADT vs Sporting Cristal | Estadio Unión, Tarma

Partidos de vuelta

Jueves 1 de octubre

15:00 | Sporting Cristal vs ADT | Estadio Alberto Gallardo, Lima

Martes 6 de octubre