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Partidos de hoy, martes 22 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 22 de septiembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos
Este martes 22 de septiembre se realizarán cotejos por algunas ligas sudamericanas. Por ejemplo, habrá acción en la Copa Paceña de Bolivia, luego el Torneo Clausura de Colombia y la Copa Paraguay. Además, iniciará la Fase de la Liga de la Champions League Femenina. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|Nacional Potosí vs Real Potosí
|6.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Clausura de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Ind. Medellín vs Jaguares de Córdoba
|6.00 p. m.
|Win Sports y Win+
|Ind. Santa Fe vs Deportivo Cali
|8.00 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la Champions League Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Bayern Munich vs Manchester City
|11.45 a. m.
|ESPN y Disney+
|Inter vs Häcken
|11.45 a. m.
|Disney+
|Arsenal vs Koge
|2.00 p. m.
|Disney+
|Juventus vs Benfica
|2.00 p. m.
|Disney+
|Real Madrid vs PSG
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|2 de Mayo vs Sol de América
|4.30 p. m.
|DSports Argentina
¡Vamos al Circo!
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