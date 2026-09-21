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Partidos de hoy, martes 22 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 22 de septiembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos

Gary Huaman
Revisa los partidos que se jugarán este martes 22 de septiembre.
Revisa los partidos que se jugarán este martes 22 de septiembre. | Foto: composicion Líbero
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Este martes 22 de septiembre se realizarán cotejos por algunas ligas sudamericanas. Por ejemplo, habrá acción en la Copa Paceña de Bolivia, luego el Torneo Clausura de Colombia y la Copa Paraguay. Además, iniciará la Fase de la Liga de la Champions League Femenina. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.

La selección peruana avanzó a la semifinales de los Juegos Suramericanos.

PUEDES VER: Perú vs Argentina: fecha, hora y canal por las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
Nacional Potosí vs Real Potosí6.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Clausura de Colombia

PartidoHorarioCanal
Ind. Medellín vs Jaguares de Córdoba6.00 p. m.Win Sports y Win+
Ind. Santa Fe vs Deportivo Cali8.00 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

PartidoHorarioCanal
Bayern Munich vs Manchester City11.45 a. m.ESPN y Disney+
Inter vs Häcken11.45 a. m.Disney+
Arsenal vs Koge2.00 p. m.Disney+
Juventus vs Benfica2.00 p. m.Disney+
Real Madrid vs PSG2.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

PartidoHorarioCanal
2 de Mayo vs Sol de América4.30 p. m.DSports Argentina
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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