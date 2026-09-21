Partidos de hoy, martes 22 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este martes 22 de septiembre se realizarán cotejos por algunas ligas sudamericanas. Por ejemplo, habrá acción en la Copa Paceña de Bolivia, luego el Torneo Clausura de Colombia y la Copa Paraguay. Además, iniciará la Fase de la Liga de la Champions League Femenina. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Partido Horario Canal Nacional Potosí vs Real Potosí 6.00 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por el Clausura de Colombia

Partido Horario Canal Ind. Medellín vs Jaguares de Córdoba 6.00 p. m. Win Sports y Win+ Ind. Santa Fe vs Deportivo Cali 8.00 p. m. RCN y Win+

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

Partido Horario Canal Bayern Munich vs Manchester City 11.45 a. m. ESPN y Disney+ Inter vs Häcken 11.45 a. m. Disney+ Arsenal vs Koge 2.00 p. m. Disney+ Juventus vs Benfica 2.00 p. m. Disney+ Real Madrid vs PSG 2.00 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay