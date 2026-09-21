Países Bajos vs Alemania: fecha, hora y el canal del debut de Xavi Hernández y Jürgen Klopp por la UEFA Nations League

El Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam será el escenario de un choque estelar el jueves 24 de septiembre cuando Países Bajos reciba a Alemania en el arranque de la UEFA Nations League. Más allá de la clásica rivalidad histórica entre ambas potencias europeas, todos los focos estarán puestos en las zonas técnicas: este clásico marcará el estreno absoluto de dos técnicos de élite internacional al frente de sus selecciones.

Tanto el conjunto neerlandés como la Nationalelf inician un nuevo ciclo deportivo tras la reestructuración posterior al Mundial 2026, prometiendo una batalla táctica de altísimo nivel conceptual en busca de dar el primer golpe en el grupo.

Por el lado local, Xavi Hernández hace su debut como seleccionador de la Oranje convirtiéndose en el primer técnico extranjero que asume el mando neerlandés en casi medio siglo. El estratega catalán buscará impregnar desde el primer minuto su ideario de posesión, control y circulación fluida de balón en una plantilla repleta de talento joven y dinamismo.

En el banquillo visitante, Jürgen Klopp toma las riendas de Alemania en un regreso muy esperado a los banquillos, trayendo consigo su inconfundible Gegenpressing. El contraste entre el fútbol de toque paciente que propone Xavi y la intensidad de presión sofocante y verticalidad brutal que caracteriza a las escuadras de Klopp asegura un espectáculo imperdible sobre el césped.

¿Cuándo juegan Países Bajos vs Alemania por la UEFA Nations League?

El partido entre Países Bajos vs Alemania se jugará el jueves 24 de septiembre a la 1.45 p. m. (hora peruana) en el Johan Cruijff ArenA, Ámsterdam.

¿Dónde ver Países Bajos vs Alemania por la UEFA Nations League?

La transmisión del partido entre Países Bajos vs Alemania por la fecha uno de la UEFA Nations League estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.