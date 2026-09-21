Conmebol abrió investigación contra Santiago Arias de Cienciano por alegar soborno de Montevideo City

En las últimas horas, se conoció que Conmebol abrió una investigación preliminar contra Santiago Arias, mediocampista de Cienciano, luego de las declaraciones que realizó tras la eliminación del cuadro cusqueño ante Montevideo City Torque en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El futbolista señaló públicamente que el presidente del conjunto uruguayo ofreció dinero para provocar la expulsión de jugadores del 'Papá'.

Según el documento difundido por el periodista Kevin Pacheco, la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL inició el procedimiento bajo el artículo 19 del Código Disciplinario. El expediente, identificado como UD.IP-01-26, contempla una investigación preliminar y una convocatoria para que Santiago Arias brinde su versión de los hechos. La entrevista fue programada para el miércoles 30 de septiembre y se desarrollaría de manera virtual.

"Por medio de la presente, nos dirigimos a usted en el marco de la Investigación Preliminar identificada como UD.IP-01-26, a fin de convocarlo a una entrevista. La entrevista tendrá por objeto recabar sus manifestaciones y obtener mayores precisiones respecto de determinadas declaraciones efectuadas por usted […] relacionadas con un supuesto ofrecimiento de dinero a jugadores de su equipo para provocar su expulsión.", se lee en el documento.

Unidad Disciplinaria de la Conmebol abrió investigación contra Santiago Arias de Cienciano. Foto: Kevin Pacheco.

El caso se originó después del partido de vuelta entre Montevideo City Torque y Cienciano, disputado en el Estadio Centenario. El equipo peruano había ganado 2-0 en Cusco, pero terminó perdiendo 3-0 en Uruguay y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Tras el encuentro, Arias habló sobre las publicaciones realizadas por el cuadro uruguayo y aseguró que existió un supuesto ofrecimiento económico para que jugadores del conjunto cusqueño fueran expulsados.

"El presidente del City Torque está ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros.", manifestó inicialmente el volante a Inka Digital TV. Sus declaraciones generaron repercusión y posteriormente el propio jugador decidió retractarse públicamente.

Santiago Arias se retractó de sus afirmaciones contra presidente de Montevideo City

Arias publicó un video en el que reconoció que sus afirmaciones carecían de sustento y fundamento fáctico, además de ofrecer disculpas por las consecuencias que pudieron generar sus palabras. El mediocampista dejó sin efecto sus declaraciones relacionadas con el supuesto contacto entre un dirigente de Montevideo City Torque y jugadores de Cienciano.

Pese a la retractación, la Conmebol decidió continuar con la investigación para esclarecer lo ocurrido. La citación busca que Arias entregue mayores precisiones sobre las declaraciones que realizó después de la eliminación del conjunto cusqueño.

El caso se suma al cierre de una campaña histórica de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro dirigido por Horacio Melgarejo alcanzó los cuartos de final después de eliminar a Lanús y Botafogo, antes de quedar fuera ante Montevideo City Torque.