Juan Reynoso y un triste mensaje tras caer en su debut con Necaxa: "No es un momento grato"

Juan Reynoso no logró comenzar su nueva etapa en el fútbol mexicano con una victoria. El técnico peruano debutó al frente de Necaxa con una derrota de 3-1 ante Atlético de San Luis, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Apertura 2026 de la Liga MX. Después del partido, el entrenador admitió las complicaciones de asumir un equipo en medio de la competencia y subrayó la importancia de motivar a sus jugadores.

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El equipo de Aguascalientes se adelantó en el marcador gracias a un gol de Julián Carranza, pero el conjunto local reaccionó y logró revertir la situación. Para Reynoso, el resultado no refleja completamente el desempeño de sus futbolistas durante el encuentro, aunque reconoció que hay aspectos que necesitan ser mejorados.

“Son esos partidos que una cosa es verlo de afuera como aficionado o analizarlo de afuera, y otra cosa es vivir la semana y estar ya en la competencia. Con sensaciones por momentos buenas, regulares y las malas. Está claro, después de un poco analizar ahorita con el cuerpo técnico, qué cosa hicimos bien, mal y bien y qué nos complicó San Luis”, señaló el estratega en conferencia de prensa.

Juan Reynoso debutó con una derrota por 3-1 al mando de Necaxa.

Además, el entrenador se mostró optimista a pesar del resultado adverso y solicitó a sus jugadores que mantengan una mentalidad positiva ante los próximos desafíos.

“No es un momento grato. No se pudo cambiar la inercia, que era un poco la idea, pero no todo es todo tan malo. Ahorita lo que menos podemos hacer es flagelarnos y seguir en la depresión que por resultados y en algún momento por rendimiento ha tenido el club. Hay que intentar levantar el ánimo, revertir la situación”, aseveró.

Finalmente, Juan Reynoso manifestó que el principal objetivo en el corto plazo es aprovechar la próxima semana de entrenamientos para afinar detalles de cara al próximo encuentro contra América. El director técnico peruano considera que disponer de más días de trabajo le facilitará ajustar la metodología y rectificar los errores detectados en el partido frente a San Luis.

“La predisposición ha sido el máximo. Hoy no alcanzó, mérito también de San Luis, pero los chicos tienen hambre de revancha y tenemos que apuntalar esa situación anímica. Obviamente, hoy veníamos a por un resultado positivo, pero la realidad marcó que no nos alcanzó”, sentenció.

