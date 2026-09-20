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Real Madrid contundente mensaje tras caer ante el Atlético: "Un pésimo arbitraje decide el derbi"

El club blanco publicó un comunicado en el que califica de "pésimo arbitraje" el desempeño de Ortiz, quien no expulsó a dos jugadores del Atlético por entradas duras.

Gary Huaman
Real Madrid y un contundente mensaje en contra del árbitro del derbi.
Real Madrid y un contundente mensaje en contra del árbitro del derbi. | Foto: Real Madrid
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Real Madrid cayó por 2-1 ante Atlético de Madrid por la séptima fecha de LaLiga y quedó a seis puntos del líder Barcelona. No obstante, el foco del derbi no estuvo en los goles, sino en la actuación del árbitro Miguel Ángel Ortiz, quien fue acusado directamente por José Mourinho de perjudicarlos al no haber expulsado a dos futbolistas colchoneros por unas duras entradas en contra de Jude Bellingham y Federico Valverde.

José Mourinho rajó contra el árbitro tras la derrota del Real Madrid.

PUEDES VER: Mourinho acusó al árbitro de perjudicar al Real Madrid tras la derrota: "Son 2 tarjetas rojas claras"

Tras el final del encuentro, el conjunto blanco no escatimó y publicó un contundente comunicado en su página web oficial, acusando también al juez del encuentro: "Un pésimo arbitraje decide el derbi. El Madrid pierde un partido marcado por las decisiones de Ortiz Arias, que en la primera parte perdonó las expulsiones de Romero y Kang-In Lee".

Real Madrid contundente mensaje en contra del árbitro del derbi.

Real Madrid contundente mensaje en contra del árbitro del derbi.

Pero ahí no queda la cosa, pues el 15 veces campeón de la Champions League añadió que hasta que se cumplieron los primeros 30 minutos de juego, el partido no había tenido situaciones de peligro, hasta que ocurrieron ambas polémicas.

"En el minuto 35, y en un balón dividido, Bellingham llegó antes que Cuti Romero y el defensa del Atlético le clavó los tacos en la rodilla izquierda. Ortiz Arias sacó amarilla a nuestro jugador, pero fue llamado por Trujillo Suárez para observar la jugada en el monitor. Tras verla, quitó la tarjeta a Bellingham y mostró la amarilla al defensa rojiblanco en vez de expulsarlo", empezó describiendo el Real Madrid.

Y, finalmente, se refirió a la segunda polémica del encuentro: "Y nueve minutos más tarde, segundo error decisivo del árbitro, que no castigó una entrada de Kang-In Lee a Valverde, al que golpeó con los tacos en el tobillo izquierdo. Ortiz Arias seguía la jugada de cerca, pero no mostró la roja (ni tan siquiera la amarilla) al jugador del Atlético ni fue avisado en esta ocasión por Trujillo Suárez".

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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