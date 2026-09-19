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Tabla de posiciones de LaLiga de España por la jornada 7: así va la clasificación previo al derbi
Conoce cómo va la clasificación de la fecha 7 de LaLiga EA Sports en el que Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizarán el derbi madrileño en el Metropolitano.
Revisa la clasificación de LaLiga EA Sports en esta jornada 7 que tiene a Barcelona como líder. Sin embargo, la atención se la llevarán Real Madrid y Atlético de Madrid, quienes pisarán el Metropolitano para afrontar el derbi madrileño de la presente temporada. Conoce cómo está la tabla de posiciones en uno de los más grandes torneos del planeta.
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Tabla de posiciones de LaLiga de España: clasificación por la fecha 7
Así marcha la tabla de posiciones en esta jornada 7 de LaLiga de España:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Barcelona
|7
|24
|21
|2. Real Madrid
|6
|11
|15
|3. Real Betis
|6
|2
|15
|4. Atlético de Madrid
|6
|8
|13
|5. Sevilla
|7
|1
|13
|6. Alavés
|7
|5
|11
|7. Deportivo La Coruña
|6
|2
|9
|8. Athletic Club
|6
|1
|8
|9. Rayo Vallecano
|7
|-5
|8
|10. Osasuna
|7
|-7
|8
|11. Celta
|7
|2
|7
|12. Espanyol
|7
|0
|7
|13. Real Sociedad
|6
|-5
|7
|14. Racing de Santander
|7
|-10
|7
|15. Villarreal
|6
|-1
|5
|16. Levante
|5
|-2
|5
|17. Getafe
|6
|-4
|5
|18. Elche
|7
|-6
|5
|19. Valencia
|6
|-8
|4
|20. Málaga
|6
|-8
|3
Resultados y programación de la fecha 7 de LaLiga EA Sports
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
- Espanyol 1-3 Elche
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
- Osasuna 1-1 Rayo Vallecano
- Athletic Club 0-0 Alavés
- Celta 5-0 Racing de Santander
- Sevilla 1-3 Barcelona
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
- Getafe vs Málaga - 7.00 a. m.
- Atlético de Madrid vs Real Madrid - 9.15 a. m.
- Villarreal vs Levante - 11.30 a. m.
- Deportivo La Coruña vs Real Betis - 11.30 a. m.
- Valencia vs Real Sociedad - 2.00 p. m.
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