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Tabla de posiciones de LaLiga de España por la jornada 7: así va la clasificación previo al derbi

Conoce cómo va la clasificación de la fecha 7 de LaLiga EA Sports en el que Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizarán el derbi madrileño en el Metropolitano.

Diego Medina
Tabla de posiciones de LaLiga de España con Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.
Tabla de posiciones de LaLiga de España con Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. | Foto: Composición LÍBERO.
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Revisa la clasificación de LaLiga EA Sports en esta jornada 7 que tiene a Barcelona como líder. Sin embargo, la atención se la llevarán Real Madrid y Atlético de Madrid, quienes pisarán el Metropolitano para afrontar el derbi madrileño de la presente temporada. Conoce cómo está la tabla de posiciones en uno de los más grandes torneos del planeta.

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Tabla de posiciones de LaLiga de España: clasificación por la fecha 7

Así marcha la tabla de posiciones en esta jornada 7 de LaLiga de España:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Barcelona72421
2. Real Madrid61115
3. Real Betis6215
4. Atlético de Madrid6813
5. Sevilla7113
6. Alavés7511
7. Deportivo La Coruña629
8. Athletic Club618
9. Rayo Vallecano7-58
10. Osasuna7-78
11. Celta727
12. Espanyol707
13. Real Sociedad6-57
14. Racing de Santander7-107
15. Villarreal6-15
16. Levante5-25
17. Getafe6-45
18. Elche7-65
19. Valencia6-84
20. Málaga6-83

Resultados y programación de la fecha 7 de LaLiga EA Sports

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

  • Espanyol 1-3 Elche

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

  • Osasuna 1-1 Rayo Vallecano
  • Athletic Club 0-0 Alavés
  • Celta 5-0 Racing de Santander
  • Sevilla 1-3 Barcelona

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

  • Getafe vs Málaga - 7.00 a. m.
  • Atlético de Madrid vs Real Madrid - 9.15 a. m.
  • Villarreal vs Levante - 11.30 a. m.
  • Deportivo La Coruña vs Real Betis - 11.30 a. m.
  • Valencia vs Real Sociedad - 2.00 p. m.
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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