Tabla de posiciones de LaLiga de España por la jornada 7: así va la clasificación previo al derbi

Revisa la clasificación de LaLiga EA Sports en esta jornada 7 que tiene a Barcelona como líder. Sin embargo, la atención se la llevarán Real Madrid y Atlético de Madrid, quienes pisarán el Metropolitano para afrontar el derbi madrileño de la presente temporada. Conoce cómo está la tabla de posiciones en uno de los más grandes torneos del planeta.

Tabla de posiciones de LaLiga de España: clasificación por la fecha 7

Así marcha la tabla de posiciones en esta jornada 7 de LaLiga de España:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Barcelona 7 24 21 2. Real Madrid 6 11 15 3. Real Betis 6 2 15 4. Atlético de Madrid 6 8 13 5. Sevilla 7 1 13 6. Alavés 7 5 11 7. Deportivo La Coruña 6 2 9 8. Athletic Club 6 1 8 9. Rayo Vallecano 7 -5 8 10. Osasuna 7 -7 8 11. Celta 7 2 7 12. Espanyol 7 0 7 13. Real Sociedad 6 -5 7 14. Racing de Santander 7 -10 7 15. Villarreal 6 -1 5 16. Levante 5 -2 5 17. Getafe 6 -4 5 18. Elche 7 -6 5 19. Valencia 6 -8 4 20. Málaga 6 -8 3

Resultados y programación de la fecha 7 de LaLiga EA Sports

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

Espanyol 1-3 Elche

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

Osasuna 1-1 Rayo Vallecano

Athletic Club 0-0 Alavés

Celta 5-0 Racing de Santander

Sevilla 1-3 Barcelona

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE