Universitario vs. Deportivo Garcilaso: las potentes alineaciones para el partido en Cusco

Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso tendrán un vital y electrizante partido en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Ambos equipos se juegan el primer lugar de la tabla de posiciones, por ello pondrán la mejor alineación posible en el terreno de juego.

Los ‘Merengues’ son los actuales lideres del Torneo Clausura con 20 puntos; sin embargo, el ‘Pedacito de Cielo’ es uno de sus más cercanos perseguidores al tener 19 unidades, por lo que una victoria en territorio imperial es crucial para seguir soñando con disputar los playoffs de la Liga 1 Perú 2026 a fin de año.

Posible alineación de Universitario de Deportes

El entrenador Héctor Cúper deberá modificar su alineación titular debido a que Matías Di Benedetto no podrá jugar debido a molestias físicas. Asimismo, Edison Flores, José Rivera y Horacio Calcaterra no formaron parte del plantel que viajó a Cusco por decisiones técnicas.

Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Piero Quispe, Andy Polo, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Posible alineación de Deportivo Garcilaso

Por su parte, el técnico Lisandro Greppo tiene a su disposición el plantel completo para intentar alargar su imbatibilidad como local y superar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 a un Universitario que busca el tetracampeonato de la Liga 1.

Patrick Zubczuck; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González, Francisco Arancibia, Kevin Sandoval; Beto da Silva y Facundo Castelli.

¿Cómo quedó el Universitario vs. Deportivo Garcilaso en el Torneo Apertura 2026?

El pasado abril, Universitario de Deportes recibió a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental de Lima y goleó sin mucho problema por 4-1. Los goles de la victoria fueron anotados por Alex Valera (doblete), Caín Fara y José Rivera, quien no fue convocado para el partido de este sábado.