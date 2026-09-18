Pablo Guede reveló la verdadera razón por la que convocó a Kevin Quevedo: "Solo eramos 19"

¡Rompió su silencio! Faltan pocas horas para que Alianza Lima se enfrente a ADT por lo que será la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 y previo al duelo contra El Vendaval Celeste, Pablo Guede habló sobre la incorporación de Kevin Quevedo para este encuentro, pues esta nómina ha sorprendido a más de uno considerando que Quevedo no ha tenido minutos en esta segunda parte del campeonato peruano.

El técnico argentino, tras ser consultado, reveló que lo primero que le dijeron cuando llegó al cuadro blanquiazul fue el tema de indisciplina. Manifestó que cuando lo ha puesto con el atacante ahora le piden que lo coloque en el esquema.

"Esto está bueno porque, cuando llegué acá, me dijeron que lo que tenía que poner era la disciplina. Y cuando lo pongo, me exigen que lo haga jugar. Entonces, hay cosas que no coordinan. No estuvo en el nivel físico ni de entrenamiento que consideramos para el grupo, por algo pide perdón. Alguien no pide perdón si no te mandas una macana. Habló con los compañeros, habló conmigo y se disculpó con todos. Desde ese momento empezó a entrenar y dijimos que volvía a jugar después de la para”, expresó Guede para L1 Max.

Pero esto no fue todo, ya que Guede también reveló por qué convocó a Quevedo, manifestando que esto se debe a la cantidad de jugadores que necesita en el banco. Como se recuerda, Alianza tiene sensibles bajas para este enfrentamiento contra los tarmeños por lo que consideró al 'Pescadito' en la lista.

"Todavía no está al 100% y le falta todo lo que vamos a entrenar en la fecha FIFA. Su presencia se debe a la cantidad de presencias en el banco. Éramos 19. Son muchas lesiones que no podemos controlar. Si me dices que podríamos controlar por las cargas físicas, no lo podemos controlar. Lo de Burlamaqui es increíble. Es un salto y no sabes todo lo que se preparó y se rompió en un salto. Lo de Nico, un golpe en la cabeza; lo de Antoni, también", declaró el argentino.