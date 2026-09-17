Alineaciones Alianza Lima vs ADT: el once de Pablo Guede para volver al triunfo en Matute

Alianza Lima afina detalles para su enfrentamiento ante ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules tienen la obligación de romper su mala racha de cuatro partidos sin ganar y esperan imponerse en Matute, junto a su hinchada. Conoce las formaciones que alistan ambas escuadras para este duelo.

Alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo y Federico Girotti.

Pablo Guede es consciente de que tiene la obligación de ganar en los próximos partidos, ya que una nueva caída puede significar el adiós a las aspiraciones de Alianza Lima en el Torneo Clausura. Por ello, y pese a los errores que ha venido cometiendo, el técnico volverá a respaldar a Alejandro Duarte en el arco, con la esperanza de que recupere la seguridad que mostró en el Apertura.

Alianza Lima suma cuatro partidos sin victorias en el Torneo Clausura

Los blanquiazules no presentarán grandes cambios en su esquema defensivo y mantendrán la dupla de centrales conformada por Garcés y Antoni. Por su parte, el mediocampo seguirá siendo liderado por el tridente Pavez-Gaibor-Vélez. Los tres jugadores han sido fundamentales para el equipo, por lo que su talento será clave para intentar revertir el mal momento.

En cuanto al ataque, Eryc Castillo y Federico Girotti continuarán siendo los principales referentes ofensivos del equipo, buscando ampliar sus registros goleadores y consolidarse como las principales alternativas en ataque. La 'Culebra' sigue siendo uno de los jugadores más influyentes del plantel y espera demostrarlo ante los tarmeños.

Alineación de ADT

Carlos Solis; Jhair Soto, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Nuñez; Jeremy Canela, Luis Felipe Pérez, Elías Ramos; Joao Rojas, Juan Lucumí y Jonatan Bauman.

Por su parte, ADT atraviesa un complicado momento en la temporada y pelea en la parte baja de la tabla de posiciones. Ahora, bajo el mando de Víctor Rivera, el conjunto tarmeño espera dar el golpe en Matute y vencer a los blanquiazules para empezar a alejarse de la zona de descenso.

ADT suma ocho partidos sin ganar en la Liga 1 2026

Para ello, el 'Vendaval Celeste' cuenta con jugadores importantes en su esquema, como Jhair Soto en defensa y Jeremy Canela en el mediocampo. Sin embargo, sus principales cartas en ataque serán Joao Rojas y Bauman, dos de los máximos goleadores del plantel.