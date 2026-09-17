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Resultado del Sinuano Día de HOY, jueves 17 de septiembre de 2026 EN VIVO: cómo jugó el último sorteo en Colombia
Descubre la combinación ganadora del Sinuano Día de hoy y comprueba si tu chance te convirtió en el nuevo afortunado en Colombia este 17 de septiembre.
MOMENTOS DESTACADOS
Sinuano Día HOY EN VIVO: ¿A qué hora juega?
Todos los días, el sorteo del Sinuano Día se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
El reloj marca las 2:30 p. m. y el ritmo de miles de colombianos se detiene por un instante. Con el tiquete apretado entre las manos y la fe intacta en los números elegidos, la emoción vuelve a apoderarse de quienes esperan cambiar su suerte en el tradicional sorteo de la tarde. Si apostaste a la fecha de un cumpleaños, a un pálpito mañanero o a tu número de la suerte, llegó el momento de salir de dudas. A continuación, te compartimos en vivo y al minuto el resultado oficial del Sinuano Día de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026, junto con el desglose del juego, para que verifiques si el premio gordo o una de las secuencias ganadoras se van hoy para tu casa. ¡Mucha suerte!
Sinuano Día HOY EN VIVO: qué jugó y resultado del último sorteo del 17 de septiembre
Sinuano Día HOY EN VIVO: ¿A qué hora juega?
Todos los días, el sorteo del Sinuano Día se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
Te damos la bienvenida
Conoce aquí los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 17 de septiembre de 2026: comprueba si ganaste el chance.
¿Qué es el Sinuano?
El Sinuano es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, con una gran acogida en la región Caribe. Su nombre proviene del Valle del Río Sinú, en el departamento de Córdoba. El juego consiste en acertar una combinación de cuatro cifras, del 0000 al 9999, y el premio depende de la cantidad de aciertos y la modalidad elegida: 4 cifras, 3 cifras, 2 cifras o 1 cifra. Así, el apostador recibe un pago proporcional a su inversión. El Sinuano se juega dos veces al día, de lunes a domingo.
- Sinuano Día: se realiza en la tarde, habitualmente a las 2:30 p. m.
- Sinuano Noche: se juega en la noche, alrededor de las 10:30 p. m. de lunes a sábado, y a las 8:30 p. m. los domingos y festivos.
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