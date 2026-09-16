Horóscopo de HOY, jueves 17 de septiembre de 2026: predicciones de amor y dinero según tu signo zodiacal

Este jueves 17 de septiembre viene recargado. Si has estado pensando mucho en tu pareja, en conseguir a alguien especial o en cómo organizar la quincena, no le des tantas vueltas. Josie Diez Canseco preparó el horóscopo de hoy para ayudarte a ver todo con más claridad, signo por signo y con número de la suerte incluido.

Horóscopo de hoy, 17 de septiembre de 2026: predicciones de amor y dinero según tu signo zodiacal

ARIES: 20 MAR–19 ABR: Proyectarás un magnetismo especial y no pasarás desapercibido a donde vayas. Tus posibilidades de encontrar el amor que buscas serán muchas; estará en ti elegir a la persona adecuada, déjate llevar por tus emociones. Hoy te contactarás con personas que contribuirán con nuevas ideas a tus planes inmediatos y te apoyarán para que puedas concretarlas. Aprovecha al máximo esta influencia.

Número de suerte: 10.

TAURO: 20 ABR–20 MAY: Limarás las asperezas con tu entorno, especialmente con tu pareja, de la cual estabas un poco alejado. Hoy la comunicación sincera te acercará a los que quieres y lograrás que disculpen tus errores; te sentirás mejor contigo mismo. Recibirás el dinero que esperabas y solucionarás tus dificultades económicas. De ahora en adelante tendrás que administrar mejor tus ingresos para no volver a pasar por estas dificultades.

Número de suerte: 11.

GÉMINIS: 21 MAY–21 JUN: A pesar de que frecuentas a una persona, te sientes solo y sin alguien en quien apoyarte. Abre los ojos y date cuenta de que, si no te complementa totalmente, no es la pareja que buscas. No pierdas más tiempo y ve en busca del verdadero amor. Un asunto legal te ocasionará gastos que no estaban dentro de tu presupuesto; organízate bien sin recurrir a más préstamos, poco a poco te nivelarás.

Número de suerte: 2.

CÁNCER: 22 JUN–21 JUL: Te decidirás a dejar atrás las tristezas y decepciones sentimentales. Estarás de buen ánimo y buscarás diversión; las circunstancias estarán a tu favor y empezarás con buen pie los cambios que buscas. Tu eficiencia será reconocida, te sentirás motivado y libre de presiones, y tu creatividad mejorará mucho más tu buen momento profesional.

Número de suerte: 3.

LEO: 22 JUL–22 AGO: Estarás muy exigente con tu pareja y cualquier discrepancia te molestará. Será mejor que te tranquilices y expongas tus ideas sin alterarte, o terminarás el día solo y lamentándote por tu actitud. Piénsalo: está en ti cambiar esto. Te enfrentarás a contratiempos y tendrás que esforzarte mucho para salir adelante; al final del día el resultado será positivo.

Número de suerte: 18.

VIRGO: 23 AGO–22 SET: Las discusiones con tu pareja te agobiarán y te alejarás de todo lo que te haga sentir presionado. Analizar tus problemas con más serenidad te dará claridad, y las cosas ya no te parecerán tan graves; tú mismo hallarás la solución. Con fuerza de voluntad y mucha seguridad lograrás abrirte paso en un ambiente laboral muy competitivo; tu trabajo será óptimo.

Número de suerte: 9.

LIBRA: 23 SET–22 OCT: Tu lado artístico resaltará el día de hoy. Buscarás compañía de personas que compartan tus gustos para poder expresarte libremente; te divertirás y encontrarás a alguien especial con quien compartirás algo más que una amistad. Cambiarás tu actitud exigente y crítica hacia tus compañeros, tu relación laboral mejorará y te darás cuenta de que eras tú quien provocaba los malos entendidos. La armonía volverá.

Número de suerte: 8.

ESCORPIO: 23 OCT–22 NOV: Los problemas y desacuerdos con la persona que amas serán pasajeros. Sin necesidad de explicaciones te darás cuenta de que estabas juzgando mal, y lentamente la calma volverá a sus vidas. No te dejarás influenciar por los demás y seguirás tus corazonadas; tomarás decisiones importantes y acertadas en lo laboral, de las que te sentirás orgulloso.

Número de suerte: 16.

SAGITARIO: 23 NOV–22 DIC: Situaciones inesperadas te permitirán conocer mejor a la persona con quien te habías ilusionado. Te darás cuenta de que tienen más diferencias que cosas en común y de que un romance no funcionaría; hoy mirarás en otras direcciones. Tu trabajo exigirá mucha dedicación; concentrarte en tus obligaciones te ayudará a olvidar un poco tus preocupaciones personales y a hacer más óptimo tu desempeño.

Número de suerte: 15.

CAPRICORNIO: 23 DIC–21 ENE: Revisarás tu vida sentimental y estarás satisfecho con lo logrado. Hoy te reunirás con personas que de alguna manera te ayudaron y les demostrarás tu aprecio y agradecimiento; estarás rodeado de alegría y mucho cariño. No trates de hacer varias cosas a la vez, concéntrate en lo importante y te evitarás pérdidas de tiempo y problemas innecesarios en tu trabajo.

Número de suerte: 6.

ACUARIO: 22 ENE–17 FEB: Tendrás ánimos y energías para dedicar momentos especiales a esa persona que empieza a ser importante en tu vida, y para arreglar y poner en orden asuntos personales que estabas postergando. Aunque tus planes están saliendo bien, enfrentarás algunos contratiempos en lo laboral; no te desanimes, los superarás sin mayores problemas gracias a tu buena organización.

Número de suerte: 5.

PISCIS: 18 FEB–19 MAR: Planificarás actividades en las que puedan participar las personas que quieres, pero que no comparten los mismos gustos. Te convertirás en el anfitrión perfecto y disfrutarás reuniendo y viendo felices a los que amas. Día de creatividad e intuición; tomarás decisiones que te sacarán del estancamiento laboral y que traerán mejoras económicas a tu vida.