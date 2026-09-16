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Horóscopo de HOY, jueves 17 de septiembre de 2026: predicciones de amor y dinero según tu signo zodiacal
¿Cómo te irá hoy en el amor y con el dinero? Josie Diez Canseco nos comparte sus lecturas de este 17 de septiembre para todos los signos.
Este jueves 17 de septiembre viene recargado. Si has estado pensando mucho en tu pareja, en conseguir a alguien especial o en cómo organizar la quincena, no le des tantas vueltas. Josie Diez Canseco preparó el horóscopo de hoy para ayudarte a ver todo con más claridad, signo por signo y con número de la suerte incluido.
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Horóscopo de hoy, 17 de septiembre de 2026: predicciones de amor y dinero según tu signo zodiacal
ARIES: 20 MAR–19 ABR: Proyectarás un magnetismo especial y no pasarás desapercibido a donde vayas. Tus posibilidades de encontrar el amor que buscas serán muchas; estará en ti elegir a la persona adecuada, déjate llevar por tus emociones. Hoy te contactarás con personas que contribuirán con nuevas ideas a tus planes inmediatos y te apoyarán para que puedas concretarlas. Aprovecha al máximo esta influencia.
- Número de suerte: 10.
TAURO: 20 ABR–20 MAY: Limarás las asperezas con tu entorno, especialmente con tu pareja, de la cual estabas un poco alejado. Hoy la comunicación sincera te acercará a los que quieres y lograrás que disculpen tus errores; te sentirás mejor contigo mismo. Recibirás el dinero que esperabas y solucionarás tus dificultades económicas. De ahora en adelante tendrás que administrar mejor tus ingresos para no volver a pasar por estas dificultades.
- Número de suerte: 11.
GÉMINIS: 21 MAY–21 JUN: A pesar de que frecuentas a una persona, te sientes solo y sin alguien en quien apoyarte. Abre los ojos y date cuenta de que, si no te complementa totalmente, no es la pareja que buscas. No pierdas más tiempo y ve en busca del verdadero amor. Un asunto legal te ocasionará gastos que no estaban dentro de tu presupuesto; organízate bien sin recurrir a más préstamos, poco a poco te nivelarás.
- Número de suerte: 2.
CÁNCER: 22 JUN–21 JUL: Te decidirás a dejar atrás las tristezas y decepciones sentimentales. Estarás de buen ánimo y buscarás diversión; las circunstancias estarán a tu favor y empezarás con buen pie los cambios que buscas. Tu eficiencia será reconocida, te sentirás motivado y libre de presiones, y tu creatividad mejorará mucho más tu buen momento profesional.
- Número de suerte: 3.
LEO: 22 JUL–22 AGO: Estarás muy exigente con tu pareja y cualquier discrepancia te molestará. Será mejor que te tranquilices y expongas tus ideas sin alterarte, o terminarás el día solo y lamentándote por tu actitud. Piénsalo: está en ti cambiar esto. Te enfrentarás a contratiempos y tendrás que esforzarte mucho para salir adelante; al final del día el resultado será positivo.
- Número de suerte: 18.
VIRGO: 23 AGO–22 SET: Las discusiones con tu pareja te agobiarán y te alejarás de todo lo que te haga sentir presionado. Analizar tus problemas con más serenidad te dará claridad, y las cosas ya no te parecerán tan graves; tú mismo hallarás la solución. Con fuerza de voluntad y mucha seguridad lograrás abrirte paso en un ambiente laboral muy competitivo; tu trabajo será óptimo.
- Número de suerte: 9.
LIBRA: 23 SET–22 OCT: Tu lado artístico resaltará el día de hoy. Buscarás compañía de personas que compartan tus gustos para poder expresarte libremente; te divertirás y encontrarás a alguien especial con quien compartirás algo más que una amistad. Cambiarás tu actitud exigente y crítica hacia tus compañeros, tu relación laboral mejorará y te darás cuenta de que eras tú quien provocaba los malos entendidos. La armonía volverá.
- Número de suerte: 8.
ESCORPIO: 23 OCT–22 NOV: Los problemas y desacuerdos con la persona que amas serán pasajeros. Sin necesidad de explicaciones te darás cuenta de que estabas juzgando mal, y lentamente la calma volverá a sus vidas. No te dejarás influenciar por los demás y seguirás tus corazonadas; tomarás decisiones importantes y acertadas en lo laboral, de las que te sentirás orgulloso.
- Número de suerte: 16.
SAGITARIO: 23 NOV–22 DIC: Situaciones inesperadas te permitirán conocer mejor a la persona con quien te habías ilusionado. Te darás cuenta de que tienen más diferencias que cosas en común y de que un romance no funcionaría; hoy mirarás en otras direcciones. Tu trabajo exigirá mucha dedicación; concentrarte en tus obligaciones te ayudará a olvidar un poco tus preocupaciones personales y a hacer más óptimo tu desempeño.
- Número de suerte: 15.
CAPRICORNIO: 23 DIC–21 ENE: Revisarás tu vida sentimental y estarás satisfecho con lo logrado. Hoy te reunirás con personas que de alguna manera te ayudaron y les demostrarás tu aprecio y agradecimiento; estarás rodeado de alegría y mucho cariño. No trates de hacer varias cosas a la vez, concéntrate en lo importante y te evitarás pérdidas de tiempo y problemas innecesarios en tu trabajo.
- Número de suerte: 6.
ACUARIO: 22 ENE–17 FEB: Tendrás ánimos y energías para dedicar momentos especiales a esa persona que empieza a ser importante en tu vida, y para arreglar y poner en orden asuntos personales que estabas postergando. Aunque tus planes están saliendo bien, enfrentarás algunos contratiempos en lo laboral; no te desanimes, los superarás sin mayores problemas gracias a tu buena organización.
- Número de suerte: 5.
PISCIS: 18 FEB–19 MAR: Planificarás actividades en las que puedan participar las personas que quieres, pero que no comparten los mismos gustos. Te convertirás en el anfitrión perfecto y disfrutarás reuniendo y viendo felices a los que amas. Día de creatividad e intuición; tomarás decisiones que te sacarán del estancamiento laboral y que traerán mejoras económicas a tu vida.
- Número de suerte: 13.
¡Vamos al Circo!
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