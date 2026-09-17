Mano Menezes anunció este jueves 17 de septiembre la lista oficial de convocados para los amistosos programados en la fecha FIFA contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Jairo Concha logró reafirmar su presencia con la bicolor al formar parte de los 26 futbolistas que serán considerados para estos encuentros. Su pareja, Daniela Butrón, no fue ajena a la noticia y tuvo una tierna reacción en redes sociales.

La reacción de Daniela Butrón, novia de Jairo Concha, al ver al futbolista de Universitario en la lista de convocados

A través de su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora e hija de Leao Butrón, Daniela Butrón, expresó su total apoyo a su enamorado y su convocatoria. Como se recuerda, la selección peruana enfrentará partidos amistosos próximamente, por lo que hoy confirmaron a los futbolistas que sacarán cara por el país.

La reacción de Daniela Butrón, novia de Jairo Concha, al ver al futbolista de Universitario en la lista de convocados.

"Felicitaciones, amor", escribió muy orgullosa, junto a emojis amorosos dejando en claro su total respaldo y admiración hacia el futbolista crema, quien forma parte del equipo de Menezes en la actual nómina.

Lista de convocados

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

Fabio Gruber (Mainz de Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague de Dinamarca)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Erick Noriega (Gremio de Brasil)

César Inga (Universitario)

Volantes

André Carrillo (Corinthians de Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU de Ecuador)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Delanteros