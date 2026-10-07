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ARRESTAN a joven de 15 años que intentaba HURTAR en Walmart con NIÑOS PEQUEÑOS: esto halló la policía en su mochila
Un presunto hurto en un Walmart de Frederick sorprendió a los agentes, quienes encontraron una pistola cargada en la mochila de una adolescente de 15 años.
Una joven de 15 años fue detenida luego de ser intervenida por un presunto hurto en un Walmart de Frederick, donde se encontraba junto a otro adolescente y dos niños pequeños. Durante la intervención, los agentes encontraron una pistola cargada dentro de la mochila de la menor, según informó CBS News.
La oficina del sheriff presentó cargos por robo y delitos con armas de fuego ante Servicios Juveniles.
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Joven de 15 años fue encontrada con un arma cargada tras presunto hurto en un Walmart de Frederick
El incidente ocurrió el domingo en el Walmart ubicado en Guilford Drive, en Frederick, Maryland, Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, los agentes acudieron al establecimiento tras recibir un reporte de hurto en el que estaban involucrados varios menores.
En el lugar, los policías encontraron a una adolescente de 15 años, un joven de 16 y dos niños de aproximadamente siete años. Los cuatro fueron trasladados al área de prevención de pérdidas de la tienda, donde se recuperó la mercancía que presuntamente habían intentado llevarse.
Durante la investigación, los agentes observaron que la joven sujetaba su mochila con fuerza y comenzó a introducir una mano en ella. Por seguridad, los policías retiraron el bolso y encontraron en su interior una pistola Polymer 80 cargada.
Joven enfrenta cargos por robo y posesión de un arma de fuego
Según CBS News, el arma tenía una bala en la recámara y otras 15 municiones en el cargador. El hallazgo se produjo mientras los agentes investigaban el presunto hurto cometido en el Walmart de Frederick.
La Oficina del Sheriff informó que presentó cargos por robo y delitos relacionados con armas de fuego ante el Departamento de Servicios Juveniles. CBS News señaló que se puso en contacto con esa entidad para conocer los cargos específicos que enfrenta la adolescente.
Las autoridades pidieron a quienes tengan información sobre el caso comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick al 301-600-1046 o enviar una pista al 301-600-4131.
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