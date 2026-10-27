ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: EN ESTA CIUDAD investigan un grafiti que incitaba a DENUNCIAR A INMIGRANTES ante el ICE

La Policía de Alexandria investiga un grafiti con mensajes contra los inmigrantes que apareció en un sendero del parque Mount Jefferson, en Virginia, Estados Unidos. El caso se investiga como un posible incidente de discriminación y ha generado preocupación entre los vecinos por el contenido intimidatorio de las pintadas y su proximidad a las próximas elecciones.

Alexandria investiga grafitis contra inmigrantes en Estados Unidos

Los mensajes fueron pintados con aerosol en varios puntos del sendero ubicado en la avenida Clifford. Entre las inscripciones figuraban las palabras "ICE" y "REPORT TO DEPORT", acompañadas del número telefónico de la línea directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con el Departamento de Policía de Alexandria (Alexandria Police Department), el presunto acto de vandalismo habría ocurrido entre las 11:00 p. m. del viernes y poco antes de las 7:00 a. m. del sábado. Los investigadores obtuvieron una orden de registro, difundieron una imagen de una persona de interés y revisan fotografías proporcionadas por testigos que podrían ayudar a identificar al responsable.

El grafiti apareció entre el 24 y el 25 de octubre en aceras y senderos de Del Ray y Mount Jefferson Park.

El jefe de la policía local condenó este tipo de acciones y señaló que los actos destinados a intimidar a los integrantes de la comunidad o hacerlos sentir atacados no tienen cabida en Alexandria.

La aparición del grafiti que incitaba a denunciar a inmigrantes ante el ICE provocó indignación y temor entre algunos residentes. Varios vecinos expresaron su preocupación por la posibilidad de que el mensaje buscara influir en el clima electoral.

Crece la preocupación entre inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU. por los mensajes contra la comunidad

El incidente ocurre después de otro episodio registrado aproximadamente dos semanas antes, cuando residentes de la zona encontraron en sus vehículos folletos con el sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los documentos exhortaban a denunciar presuntas infracciones de las leyes migratorias y electorales.

Consultado sobre las pintadas y la distribución de los folletos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió mediante un comunicado escrito: "El vandalismo es un delito, al igual que estar en nuestro país ilegalmente. Animamos a todos los estadounidenses patriotas a que ayuden a las fuerzas del orden del DHS a hacer cumplir las leyes de inmigración del país".

Mientras continúa la investigación, la Policía de Alexandria se prepara para las próximas elecciones. El departamento aclaró que la vigilancia de los centros de votación no forma parte de sus funciones, aunque aseguró que sus agentes actuarán de conformidad con la Constitución. Las autoridades mantienen abierta la investigación y solicitan la colaboración de cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a identificar al presunto responsable.

El caso reaviva la preocupación por la seguridad y la convivencia de las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, tanto de las personas con estatus migratorio legal como de aquellas en situación irregular, en medio de las tensiones generadas por mensajes que instan a denunciar a inmigrantes ante el ICE.