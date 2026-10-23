¡Importante, extranjeros! El gobierno federal de Estados Unidos ha cesado la entrega de pruebas a las autoridades de Minnesota, que realizan una investigación sobre los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, ocurridos a manos de agentes federales. Estos hechos ocurrieron en el contexto de una intensa represión contra la inmigración y las manifestaciones en el estado a principios de este 2026, según revelaron funcionarios estatales en documentos judiciales recientes. ¿Cuál es su impacto en los extranjeros?

Gobierno de EE. UU. suspende la transferencia de pruebas sobre tiroteos mortales del ICE, revelan funcionarios

Según informes de 'The Guardian' y 'CBS News', el gobierno de Estados Unidos ha decidido suspender todo intercambio de pruebas con las autoridades de Minnesota, quienes llevan a cabo recientes investigaciones sobre los tiroteos mortales ocurridos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta decisión ha sido duramente cuestionada por funcionarios estatales en documentos judiciales, quienes han señalado que el bloqueo dificulta gravemente las indagaciones locales relacionadas con los homicidios de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti, caso que hasta el momento no ha presentado cargos criminales contra los agentes federales involucrados.

Bajo este contexto, el conflicto legal se ha intensificado debido a las posturas divergentes entre las partes involucradas. Por un lado, el Departamento de Justicia (DOJ) defiende su derecho a decidir qué información se comparte, argumentando que los fiscales estatales no tienen jurisdicción para investigar o procesar a agentes federales que actúan en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, las autoridades de Minnesota, encabezadas por la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, expresan su desconfianza hacia la capacidad del gobierno federal para llevar a cabo una investigación interna de manera transparente.

¿Cuáles son las evidencias que quedaron retenidas por el Gobierno Federal?

Con relación a este caso, el superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, Drew Evans, informó que el gobierno de Estados Unidos retiene materiales biológicos y operativos esenciales para las investigaciones. En el caso de Renee Good, el Departamento de Justicia (DOJ) tiene en su poder la ropa de la víctima y el teléfono celular del agente que le disparó el 7 de enero en Minneapolis.

Por otro lado, en el caso de Alex Pretti, las autoridades federales han evitado entregar la declaración grabada del oficial involucrado, así como las armas de fuego utilizadas por los agentes en la escena y el arma que Pretti portaba legalmente antes de su detención el 24 de enero. Esta suspensión en la entrega de materiales se dio de manera abrupta en septiembre de 2026, lo que ha dejado las investigaciones estatales en un estado de estancamiento, debido a la falta de acceso físico a las pruebas clave.