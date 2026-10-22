BUENAS NOTICIAS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: corte federal reabre disputa sobre accionar de ICE EN IGLESIAS, ¿siguen siendo un REFUGIO?

Según informó N+ Univision, una corte federal de apelaciones de Estados Unidos permitió que 27 organizaciones religiosas continúen con su proceso judicial para restablecer las restricciones a los operativos migratorios de ICE en iglesias y otros lugares de culto. El fallo, emitido el 20 de octubre de 2026, les brinda una nueva oportunidad para solicitar protección judicial, pero no impide que los agentes migratorios realicen detenciones en estos espacios.

Una corte federal de EE. UU. reabrió la disputa por los operativos de ICE en iglesias.

ICE en iglesias: ¿qué decidió la corte federal de EE. UU.?

El fallo fue emitido por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en Washington. Por mayoría, Florence Pan y Robert Wilkins revocaron una decisión anterior que había rechazado la solicitud de protección temporal presentada por las organizaciones religiosas. La jueza Neomi Rao votó en contra.

El caso, denominado Mennonite Church USA y otros contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), volverá a un tribunal federal de distrito, que deberá revisar la solicitud de una medida cautelar preliminar. Esta orden podría restringir determinadas acciones migratorias mientras continúa el proceso judicial.

Sin embargo, la resolución no declara inconstitucional la política migratoria ni determina que el Gobierno haya vulnerado la libertad religiosa. Tampoco restablece las restricciones que fueron eliminadas durante la administración de Donald Trump, en enero de 2025.

De acuerdo con N+ Univision, los agentes de ICE pueden seguir realizando operativos migratorios dentro o cerca de iglesias, conforme a las directrices federales vigentes. Por ello, los inmigrantes en Estados Unidos todavía no cuentan con una protección general que los resguarde de las detenciones en lugares de culto.

¿Por qué 27 organizaciones religiosas demandaron al Gobierno de Trump?

La disputa comenzó el 20 de enero de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional eliminó las directrices que recomendaban evitar, en la medida de lo posible, los operativos migratorios en lugares sensibles, como iglesias, sinagogas, mezquitas, escuelas y hospitales.

La política anterior establecía restricciones administrativas para estas intervenciones, con excepciones en situaciones urgentes o cuando existía autorización previa. En 2021, el Gobierno de Joe Biden había actualizado estas disposiciones para reforzar la protección de dichos espacios.

El 11 de febrero de 2025, Mennonite Church USA y otras 26 organizaciones cristianas y judías presentaron una demanda contra el DHS y otras autoridades federales. No se trata de 27 templos, sino de organizaciones que consideran que el cambio de política afecta sus actividades religiosas y comunitarias.

Los demandantes sostienen que el temor a los operativos de ICE puede alejar a los fieles de los servicios religiosos y dificultar la entrega de alimentos, ropa, orientación legal, clases de idiomas y capacitación laboral a las personas, independientemente de su situación migratoria. Para respaldar sus argumentos, invocaron la Primera Enmienda de la Constitución, la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y la Ley de Procedimiento Administrativo.

En abril de 2025, la jueza federal Dabney Friedrich rechazó la primera petición de protección temporal al considerar que las organizaciones religiosas no habían acreditado los requisitos legales necesarios. Sin embargo, la mayoría de los jueces de apelaciones determinó que los riesgos denunciados justifican que el caso siga adelante, mientras que la jueza Neomi Rao expresó dudas sobre si recuperar las directrices anteriores cambiaría realmente la actuación de las autoridades migratorias.

El siguiente paso será que el tribunal de distrito vuelva a evaluar la solicitud. Hasta que emita una nueva orden, no existe una prohibición general de los operativos migratorios en iglesias ni está garantizada la protección judicial que solicitan las organizaciones religiosas.