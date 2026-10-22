Una persona fue trasladada al hospital este jueves 22 de octubre por la mañana debido a un accidente que involucró a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el noroeste del condado de Harris, Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del incidente para determinar las causas y responsabilidades.

Accidente en el que estuvo involucrado un agente del ICE deja a una persona hospitalizada en EE. UU.

Según lo expuesto en 'CHRON' y 'KTRH en Houston y Texas', se reportó esta mañana un accidente de tráfico en Old Foltin Road, cerca de la carretera 249, y dejó al menos a una persona herida y trasladada a un hospital, aunque su estado es incierto. Las circunstancias que rodean el incidente todavía no han sido aclaradas.

Accidente en el que estuvo involucrado un agente del ICE deja a una persona hospitalizada en Estados Unidos.

Por su parte, el sheriff del condado de Harris, Ed Gonzalez, ha informado que su División de Delitos Vehiculares ha sido convocada para investigar este suceso, que ha dejado muy preocupada a toda la comunidad. Este incidente marca el segundo accidente en el que se ve involucrado un agente del ICE en el condado de Harris durante el mes.

Recordemos que en un caso anterior, un agente de la entidad estaba persiguiendo a un sospechoso en Clay Road, cerca de la autopista 6, pero la persona que resultó hospitalizada no era el objetivo de la persecución y sufrió una fractura en la pierna.

¿Cuál es la función del ICE en EE. UU. y por qué es muy cuestionada?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una agencia federal de Estados Unidos que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su principal responsabilidad consiste en hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas en el territorio estadounidense. No obstante, su labor ha ocasionado debate y polarización en la sociedad.

Las críticas hacia el ICE se centran en varios aspectos. En primer lugar, sus operativos agresivos y redadas en comunidades han generado un clima de temor, especialmente en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Mineápolis. Además, se han documentado denuncias sobre abusos a los derechos humanos, incluyendo condiciones inadecuadas en los centros de detención y el trato a los migrantes, así como casos de detenciones erróneas que involucran a menores y ciudadanos.