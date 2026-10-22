- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Estudiantes
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Champions League
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: accidente en el que estuvo INVOLUCRADO un agente del ICE deja a una persona HOSPITALIZADA
Un accidente que involucró a un agente del ICE ha dejado a una persona hospitalizada en el noroeste del condado de Harris, Estados Unidos. AQUÍ lo que se sabe.
Una persona fue trasladada al hospital este jueves 22 de octubre por la mañana debido a un accidente que involucró a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el noroeste del condado de Harris, Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del incidente para determinar las causas y responsabilidades.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: más de 55 detenidos han muerto en centros de ICE en 19 meses
Accidente en el que estuvo involucrado un agente del ICE deja a una persona hospitalizada en EE. UU.
Según lo expuesto en 'CHRON' y 'KTRH en Houston y Texas', se reportó esta mañana un accidente de tráfico en Old Foltin Road, cerca de la carretera 249, y dejó al menos a una persona herida y trasladada a un hospital, aunque su estado es incierto. Las circunstancias que rodean el incidente todavía no han sido aclaradas.
Accidente en el que estuvo involucrado un agente del ICE deja a una persona hospitalizada en Estados Unidos.
Por su parte, el sheriff del condado de Harris, Ed Gonzalez, ha informado que su División de Delitos Vehiculares ha sido convocada para investigar este suceso, que ha dejado muy preocupada a toda la comunidad. Este incidente marca el segundo accidente en el que se ve involucrado un agente del ICE en el condado de Harris durante el mes.
Recordemos que en un caso anterior, un agente de la entidad estaba persiguiendo a un sospechoso en Clay Road, cerca de la autopista 6, pero la persona que resultó hospitalizada no era el objetivo de la persecución y sufrió una fractura en la pierna.
¿Cuál es la función del ICE en EE. UU. y por qué es muy cuestionada?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una agencia federal de Estados Unidos que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su principal responsabilidad consiste en hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas en el territorio estadounidense. No obstante, su labor ha ocasionado debate y polarización en la sociedad.
Las críticas hacia el ICE se centran en varios aspectos. En primer lugar, sus operativos agresivos y redadas en comunidades han generado un clima de temor, especialmente en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Mineápolis. Además, se han documentado denuncias sobre abusos a los derechos humanos, incluyendo condiciones inadecuadas en los centros de detención y el trato a los migrantes, así como casos de detenciones erróneas que involucran a menores y ciudadanos.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: más de 55 detenidos han muerto en centros de ICE en 19 meses
- 2
BUENAS NOTICIAS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ESTA CIUDAD de California adopta medidas para FRENAR los centros de detención de ICE
- 3
ALARMANTE TRAGEDIA en el estacionamiento de un Walmart en Asheboro: mujer MURIÓ tras quedar ATRAPADA debajo de una camioneta, ¿qué sucedió?
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90