¡Preocupante situación! Durante un operativo en Santa María, California, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) derribaron e hirieron a un estudiante con discapacidad que es ciudadano estadounidense. Esta reciente información fue proporcionada por funcionarios locales y recogida por el medio Los Angeles Times. Este incidente ha generado preocupación y duros cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en operaciones de inmigración. AQUÍ todo lo que se sabe.

Agentes del ICE agreden a estudiante estadounidense con discapacidad: lo confundieron con sospechoso

Los Angeles Times informó que el miércoles 21 de octubre, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirieron a un estudiante con discapacidad y ciudadano estadounidense, de 20 años de edad, durante un operativo en Santa María, California. El joven sufrió lesiones en la muñeca que requirieron cirugía, además de presentar contusiones y laceraciones en diversas partes del cuerpo.

Bajo esta situación, un oficial de recursos escolares revisó las grabaciones de seguridad de un supermercado cercano y confirmó que los involucrados eran agentes federales del ICE. A través de un comunicado, un portavoz de la agencia explicó que este hecho se dio luego que los agentes llevaran a cabo una operación destinada a capturar a un extranjero ilegal con antecedentes criminales y se encontraron con el joven, quien supuestamente coincidía con la descripción del sospechoso.

Un portavoz decidió justificar el uso de la fuerza al afirmar que el individuo se resistió a seguir las órdenes y asumió una postura de pelea con los puños cerrados, lo que llevó a los agentes a someterlo de inmediato hasta verificar su identidad y posteriormente dejarlo en libertad.

Otros casos cuestionados en California sobre estas detenciones agresivas en operativos

Cabe precisar que la situación en el estado se agrava por la creciente tensión comunitaria, alimentada por operativos polémicos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En un incidente en Arleta, un estudiante de 15 años, que cuenta con necesidades especiales y es ciudadano estadounidense, fue encañonado y esposado de manera inapropiada frente a una escuela secundaria, en un caso de identidad errónea.

Por otro lado, en Long Beach, se presentaron denuncias por parte de autoridades locales y familiares, quienes afirmaron que agentes de ICE atropellaron a un ciudadano estadounidense, identificado como Ricardo González, fracturándole el brazo mientras se desplazaba en una bicicleta eléctrica. Estos eventos han generado un clima de desconfianza y preocupación en la comunidad.