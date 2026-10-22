La congresista de Oregón, Janelle Bynum, quien representa a Bend, ha solicitado a las autoridades federales que suspendan las operaciones de control migratorio no urgentes en esta localidad del centro de Oregón. Esta petición se ha dado luego del tiroteo que tuvo lugar en una escuela primaria, lo que ha generado preocupación en la comunidad. ¿Qué expuso en una reciente carta?

EE. UU.: Bynum pide al ICE que se suspendan las operaciones de control en esta zona tras reporte de tiroteo

A través de una misiva dirigida a David Venturella, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la representante demócrata Janelle Bynum expresó su preocupación por el impacto que la presencia del ICE ha tenido en las familias del condado de Deschutes.

Bynum solicita al ICE que se suspenda las operaciones de control en esta zona tras reporte de tiroteo.

Según Bynum, y lo difundido en el portal 'Oregon Capital Chronicle', muchas de estas familias han evitado buscar atención de salud mental, interactuar con sus vecinos, comunicarse con las fuerzas del orden y enviar a sus hijos al colegio debido al temor a posibles detenciones.

El miércoles 21 de octubre, las escuelas de Bend-La Pine reabrieron, excepto la primaria Silver Rail, donde un exalumno de 16 años perpetró un tiroteo que dejó tres estudiantes y una maestra fallecidos, además de varios heridos. Bajo este contexto, la representante precisó que las familias inmigrantes se están alejando de los servicios comunitarios y de salud mental, temiendo que cualquier visita pueda resultar en un arresto.

Asimismo, pidió que, al menos, el ICE se abstenga de realizar arrestos, vigilancia o cualquier tipo de control en zonas consideradas sensibles. Estas áreas incluyen escuelas, hospitales, centros de consejería mental, iglesias, lugares de culto y espacios destinados a vigilias o memoriales. La petición busca proteger la seguridad y el bienestar de las comunidades.

¿ICE y DHS se han pronunciado al respecto?

Portavoces del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han decidido no responder de inmediato a las inquietudes sobre el aumento de detenciones en el condado.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes reportaron un incremento en las detenciones en Oregón, coincidiendo con el anuncio de la administración Trump de intensificar la vigilancia en ciudades santuario, donde se limita la cooperación local en materia migratoria.