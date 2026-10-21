ALARMANTE TRAGEDIA en el estacionamiento de un Walmart en Asheboro: mujer MURIÓ tras quedar ATRAPADA debajo de una camioneta, ¿qué sucedió?

Una mujer identificada como Amy Jeffries Brewer falleció tras quedar atrapada debajo de una camioneta en el estacionamiento de un Walmart en Asheboro, Carolina del Norte, Estados Unidos. El accidente ocurrió el martes y movilizó a policías, bomberos y personal médico, según informó FOX8 WGHP.

Una mujer falleció tras ser atropellada por una camioneta en el estacionamiento de un Walmart en Asheboro.

¿Qué ocurrió en el estacionamiento de Walmart en Asheboro?

Según FOX8 WGHP, agentes del Departamento de Policía de Asheboro acudieron al establecimiento ubicado en East Dixie Drive alrededor de la 1:59 p. m. del martes, tras recibir un reporte de un accidente en el que estuvieron involucrados un vehículo y una peatona.

Al llegar al lugar, encontraron a Brewer atrapada debajo de una camioneta Rivian R1T modelo 2022. Los bomberos lograron liberarla, mientras los equipos de emergencia solicitaron un helicóptero para trasladarla a un hospital. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, no fue posible realizar el traslado por vía aérea.

Ante la gravedad de sus lesiones, los socorristas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, la mujer fue declarada muerta a las 3:13 p. m.

Walmart en Estados Unidos: ¿qué se sabe sobre la investigación del accidente?

La Policía de Asheboro continúa investigando las circunstancias del accidente ocurrido en el estacionamiento de Walmart. Según FOX8 WGHP, las autoridades también consultan con la Fiscalía del Condado de Randolph para determinar si procede presentar cargos.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado más detalles sobre las causas del atropello ni han determinado posibles responsabilidades. La investigación deberá esclarecer cómo ocurrió el accidente y qué factores contribuyeron a la muerte de la mujer.

El caso genera atención por la gravedad del accidente ocurrido en un estacionamiento comercial de Asheboro. La investigación continúa y se espera que las autoridades proporcionen nueva información a medida que avance el proceso.