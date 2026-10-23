ALERTA MÁXIMA en Walmart: así operaba la pareja que robó $37.000 en mercancía usando el servicio de entregas del minorista

Una investigación policial en Estados Unidos permitió descubrir una presunta red de robos coordinados en tiendas Walmart de varios estados. Dos sospechosos fueron detenidos tras una operación que habría generado pérdidas superiores a los US$37.000 en mercancía. Las autoridades recuperaron cerca de 230 artículos y señalaron que los implicados presuntamente utilizaban el servicio de entregas Walmart Spark para sustraer productos sin pagar.

Los detenidos son Ricky Denning, de 34 años, y Kayla Electra Watson, de 35, ambos de Raleigh, Carolina del Norte.

Robo en Walmart: así operaba la pareja para sustraer mercancía

Según la Washington County Virginia Sheriff's Office, la investigación comenzó el 3 de octubre de 2026, después de que se denunciaran dos robos en establecimientos Walmart de Bristol y Abingdon, Virginia. Ambos casos representaron pérdidas aproximadas de US$1.900.

Los investigadores revisaron grabaciones de seguridad y recopilaron información del personal de Protección de Activos de Walmart. Las similitudes entre los incidentes y otros reportes permitieron identificar a Kayla Electra Watson, de 35 años, y Ricky Denning, de 34, ambos residentes de Raleigh, Carolina del Norte.

De acuerdo con las autoridades, Watson presuntamente se hacía pasar por repartidora de Walmart Spark para seleccionar productos y abandonar las tiendas sin pagar. Denning habría colaborado en los robos y trasladado la mercancía hasta el vehículo utilizado por ambos.

Entre los artículos presuntamente sustraídos figuraban batidoras KitchenAid, cafeteras Keurig, electrodomésticos Ninja y aspiradoras Shark, entre otros productos para el hogar.

La revisión de videos de vigilancia, datos de vehículos y registros de seguimiento GPS permitió establecer que los sospechosos viajaban desde Carolina del Norte hasta Virginia durante los fines de semana. Entre el 3 y el 4 de octubre, su actividad habría estado vinculada con tiendas de Bristol, Abingdon, Lebanon, Norton, Grundy, Bluefield, Claypool Hill y Marion.

La investigación también relacionó a la pareja con presuntos robos denunciados en Carolina del Norte, Tennessee y Maryland. Además, los agentes identificaron desplazamientos durante varios fines de semana de septiembre y principios de octubre que involucrarían a más de 30 establecimientos Walmart en Virginia.

Estados Unidos: detienen a dos sospechosos y recuperan 230 artículos robados

El caso avanzó con la colaboración de la Policía de Raleigh, el FBI y Walmart Global Investigations. El 20 de octubre de 2026, agentes policiales detuvieron a Denning durante un control de tráfico en Raleigh. Posteriormente, las autoridades ejecutaron una orden de registro en una residencia relacionada con la investigación, donde también arrestaron a Watson.

Durante el operativo, los agentes recuperaron aproximadamente 230 artículos presuntamente robados, cuyo valor conocido supera los US$9.300. Según la investigación, las pérdidas de Walmart vinculadas con esta presunta operación superan los US$37.000, aunque el monto total todavía está bajo revisión.

Las autoridades también encontraron indicios de que algunos productos habrían sido ofrecidos para su reventa mediante Facebook Marketplace y otras plataformas digitales.

Watson y Denning enfrentan cargos penales en Carolina del Norte. Asimismo, la Oficina del Sheriff del Condado de Washington presentó cargos contra ambos y emitió órdenes de detención para facilitar su extradición a Virginia cuando corresponda. Otras jurisdicciones también mantienen cargos pendientes relacionados con los presuntos robos.

La investigación continúa para identificar nuevos incidentes, establecer el total de las pérdidas y determinar si corresponde presentar cargos adicionales. Por ahora, el caso expone cómo una presunta operación de robo minorista habría utilizado los mecanismos de entrega y desplazamientos entre estados para sustraer mercancía de distintas tiendas Walmart en Estados Unidos.