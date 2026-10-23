ALERTA MÁXIMA en Walmart de Pensilvania: mujer muere ACRIBILLADA tras terminar su turno de trabajo, ¿qué se sabe del caso?

La muerte de una empleada de Walmart en Pensilvania, Estados Unidos, motivó una investigación policial tras un tiroteo en el estacionamiento de una tienda en Glenside. La víctima, identificada como Latosha Ann Cooper, de 45 años, fue atacada por un hombre enmascarado cuando acababa de terminar su jornada laboral. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el crimen e identificar al responsable.

Mujer muere a tiros tras terminar su turno de trabajo en Walmart

El ataque ocurrió el 21 de octubre de 2026 en el estacionamiento de una tienda Walmart ubicada en Easton Road, en Glenside, municipio de Cheltenham. Según informó Telemundo 62 Philadelphia, Cooper se encontraba cerca de su vehículo cuando un hombre con el rostro cubierto se acercó y abrió fuego contra ella.

La Fiscalía del condado de Montgomery confirmó por escrito que investiga la muerte de la trabajadora. Sin embargo, las autoridades aún no han divulgado más detalles sobre las circunstancias del tiroteo, debido a que las diligencias continúan en curso.

¿Cómo ayudar en la investigación del tiroteo en Walmart en Estados Unidos?

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el asesinato de Latosha Ann Cooper e identificar al responsable. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre el sospechoso ni sobre el posible motivo del ataque.

Las personas que tengan información relevante pueden comunicarse con los detectives del condado de Montgomery al 610-278-3368. También pueden contactar a la Policía de Cheltenham al 215-885-1600, extensión 499, para colaborar con la investigación.