ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: solo el 20 % de los DEPORTADOS POR TRUMP tenía antecedentes, según un estudio

El Gobierno de Donald Trump deportó aproximadamente a 980.000 personas entre el 20 de enero de 2025 y julio de 2026, pero solo el 20 % tenía antecedentes penales, según un análisis del Migration Policy Institute (MPI), un centro de investigación independiente y apartidista. El informe cuestiona el alcance de la política migratoria de Estados Unidos, que prometía priorizar la expulsión de extranjeros considerados delincuentes.

Deportación de inmigrantes en Estados Unidos: solo el 20 % tenía antecedentes penales

De acuerdo con el análisis difundido por Noticias Telemundo, la mayoría de los migrantes deportados durante el periodo estudiado no tenía antecedentes penales. Además, entre quienes sí registraban algún historial, aproximadamente la mitad de los cargos correspondía a infracciones de tránsito o al cruce irregular de la frontera.

Marc Rosenblum, responsable del estudio y exdirector de una oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargada de recopilar estadísticas, advirtió que las cifras no muestran un predominio de delitos graves o violentos. "No es el caso que la mayoría de las condenas sean por delitos violentos o graves", declaró Rosenblum, según Noticias Telemundo.

El especialista también señaló que la estrategia de deportación masiva puede dificultar que las autoridades concentren sus recursos en los inmigrantes con antecedentes penales. "Creo que enfocarse tan ampliamente en deportar a cuantas personas sea posible dificulta concentrarse en expulsar a tantos criminales como sea posible", agregó.

Estos resultados contrastan con el discurso de Donald Trump, quien prometió expulsar a "lo peor de lo peor". La política migratoria de su Administración ha afectado tanto a inmigrantes indocumentados como a otros extranjeros sujetos a procedimientos de deportación en Estados Unidos.

Migrantes deportados por Donald Trump: las cifras de su Gobierno

El análisis del Migration Policy Institute también muestra una diferencia entre sus estimaciones y las cifras difundidas públicamente por la Administración Trump. Mientras el estudio calcula alrededor de 980.000 deportaciones hasta julio de 2026, el Gobierno ha afirmado que expulsó a 1,1 millones de personas y que otras 2,2 millones abandonaron el país de manera "voluntaria".

Según Noticias Telemundo, el Departamento de Seguridad Nacional no había respondido a las solicitudes de comentarios sobre esta discrepancia al momento de la publicación de la información.

La falta de informes oficiales detallados también dificulta la verificación de las cifras de deportaciones en Estados Unidos. El análisis de Rosenblum cobra relevancia porque la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS) no había publicado reportes que permitieran contrastar los datos presentados por el Gobierno.

En este contexto, el estudio aporta información sobre el perfil de los deportados y plantea interrogantes sobre la aplicación de las prioridades migratorias de Donald Trump. Los resultados muestran que la mayoría de las personas expulsadas durante el periodo analizado no tenía antecedentes penales.