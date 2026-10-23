BUENAS NOTICIAS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agencias policiales de ESTE ESTADO se distancian del ICE en medio de la escalada de controles

Algunas agencias policiales de Oregón han comenzado a establecer límites al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio del aumento de los operativos migratorios en Estados Unidos. La Policía Estatal de Oregón pidió a las autoridades federales que dejaran de utilizar los estacionamientos públicos de sus instalaciones para realizar controles migratorios, mientras que otros departamentos locales también han limitado su colaboración con los agentes federales.

Agencias policiales de Oregón se distancian del ICE en medio de la escalada de los controles migratorios

Según informó The Oregonian, la Policía Estatal de Oregón envió una carta a los funcionarios del ICE el 12 de octubre, por disposición de la gobernadora Tina Kotek, para solicitar que dejaran de utilizar sus instalaciones públicas durante los operativos migratorios.

El superintendente de la institución, Casey Codding, señaló en el documento que los agentes federales debían considerar el uso de instalaciones federales locales para sus actividades y dejar de utilizar los espacios públicos de la Policía Estatal de Oregón.

La carta también advirtió sobre las consecuencias de estas prácticas para los servicios policiales. "El uso de instalaciones de las fuerzas del orden para aplicar la ley de inmigración civil viola la legislación de Oregón y puede provocar interrupciones significativas en el lugar de trabajo", señaló Codding, según el documento citado por el medio.

La medida se tomó tras un incidente ocurrido el 10 de octubre en Portland. Ese día, varios vehículos del ICE llegaron al estacionamiento de la Policía Estatal de Oregón, donde miembros de la comunidad grababan la presencia de los agentes. Los videos mostraron a un funcionario federal apuntando con un lanzador de bolas de pimienta a una persona que registraba la escena.

La presencia de agentes migratorios en estas instalaciones no era nueva. Según los testimonios recogidos por The Oregonian, en mayo también se registró el traslado de una persona detenida de un vehículo a otro en un estacionamiento policial de Salem.

La Policía Estatal de Oregón explicó que sus estacionamientos están abiertos al público y que el ICE no solicitaba autorización previa para utilizarlos. Sin embargo, la carta buscó establecer límites a estas prácticas, en cumplimiento de las normas estatales que restringen el uso de recursos públicos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Inmigrantes indocumentados en Oregón: Hillsboro y Forest Grove también ponen límites al ICE

La Policía Estatal de Oregón no es la única institución que ha marcado distancia con ICE. Los departamentos de Policía de Hillsboro y Forest Grove también adoptaron medidas en octubre, en medio de la creciente preocupación por las operaciones migratorias en el estado.

En Hillsboro, las autoridades reiteraron que sus agentes no participan en la aplicación de las leyes federales de inmigración. El 7 de octubre, dos agentes de ICE acudieron a la sede principal de la Policía local para solicitar ayuda, pues, según indicaron, varios vehículos los estaban siguiendo.

Sin embargo, el personal policial les indicó que no podía brindarles asistencia y los remitió a su propia cadena de mando. Los agentes federales abandonaron el edificio sin recibir apoyo. "El personal del HPD los remitió a su propia cadena de mando y les informó que el HPD no podía brindar asistencia", señaló el comunicado oficial citado por The Oregonian.

Por su parte, el Departamento de Policía de Forest Grove modificó las reglas de uso de los baños de sus instalaciones. Inicialmente, tanto los residentes como los agentes de otras instituciones podían utilizarlos; sin embargo, la dependencia anunció un cambio de política después de que circularan imágenes de un agente de ICE ingresando al lugar. Según el reporte, la medida impide que tanto los funcionarios federales como los miembros de la comunidad utilicen esos baños.

Estas medidas reflejan las diferencias entre las autoridades locales y las agencias federales en medio del endurecimiento de los controles migratorios. Para los inmigrantes legales e indocumentados que viven en Estados Unidos, las decisiones de las instituciones policiales de Oregón marcan un punto importante en el debate sobre la cooperación entre las fuerzas del orden y ICE.

No obstante, las restricciones descritas responden a políticas específicas de las agencias locales y no implican que ICE haya suspendido sus operaciones migratorias en el estado.