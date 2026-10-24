Una pareja joven inmigrante, que vive en Ogden, fue detenida sorpresivamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un control de tráfico que se llevó a cabo en la Oficina del Alguacil del Condado de Weber, en Estados Unidos. Sus arrestos han ocasionado una intensa respuesta de la comunidad, que se ha movilizado para exigir su liberación y rechazar su deportación. ¿Qué sucedió con ellos y cuál es su situación actual?

Joven pareja arrestada por ICE tras control de tráfico: se vieron obligados a dejar a su bebé con un familiar

Tal como señaló 'The Salt Lake Tribune', Pablo Oyarce, de 25 años, y Javiera Gálvez, de 26 años, ingresaron al país americano a través del programa de exención de visas y posteriormente solicitaron asilo. Su detención ocurrió el jueves 23 de octubre, cuando la Oficina del Alguacil del Condado de Weber los interceptó durante un control vehicular.

Joven pareja termina arrestada por ICE tras control de tráfico: se vieron obligados a dejar a su bebé con un familiar.

Según lo expuesto por la organización comunitaria Ogden United, los agentes locales se comunicaron directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el convenio federal 287(g), para recluir a la pareja en la cárcel del condado. Esta situación ha provocado la separación de su bebé de apenas dos meses, quien en estos momentos se encuentra bajo el cuidado de la madre de Javiera, que viajó desde Chile para ayudar con el nacimiento del menor.

Al respecto, allegados a la familia y conocidos informaron al medio en mención que los oficiales han estado presionando a Oyarce y Gálvez para que acepten una autodeportación, advirtiéndoles que su remoción del país podría llevarse a cabo en un plazo muy corto como este domingo. No se conocen más detalles del caso.

¿Qué informó el teniente del condado de Weber?

Por su parte, el teniente Sean Endsley informó este 24 de octubre que un agente del condado de Weber, quien recibió capacitación bajo un acuerdo específico, arrestó a la pareja en nombre del ICE. Endsley no compartió más información detrás de la detención por tráfico ni sobre la situación migratoria de los involucrados.

Por otro lado, los manifestantes continúan exigiendo una suspensión de emergencia de la deportación mientras se resuelve el caso migratorio de la pareja. Asimismo, solicitaron la liberación de Gálvez para que pueda atender a su bebé.