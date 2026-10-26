¡La ola de delincuencia sigue aumentando en EE. UU.! Recientemente, un hombre de 25 años, identificado como Alexander Boordam, fue detenido por las autoridades locales en St. Petersburg, Florida, tras ser acusado de robo mayor por sustraer mercancía valorada en US$1.150 en un Walmart local. ¿Cuál es su actual situación y qué cargos enfrenta?

Walmart: joven de 25 años arrestado tras ser acusado de robar artículos valorizados en US$1.150

Según lo expuesto por 10TAMBABAY, un hombre de 25 años, conocido como Alexander Boordam, fue detenido en St. Petersburg, Florida. Esto luego de ser acusado de un robo mayor por llevarse mercancía valorada en US$1.150 en un establecimiento de Walmart.

Joven arrestado tras ser acusado de robar artículos valorizados en 1.150 dólares en Walmart..

Se conoció que este suceso tuvo lugar en la sección de ropa del establecimiento, donde Boordam fue captado por cámaras de seguridad mientras ocultaba varios artículos en la pretina de su pantalón y en una bolsa de la tienda. Al intentar salir por la entrada sur sin pagar, fue detenido por las autoridades.

Entre los objetos sustraídos se encontraba lo siguiente:

Un par de auriculares.

Un par de earbuds.

Un disco duro externo.

Cuatro controles de consola de videojuegos.

Un paquete de creatina.

Un suplemento utilizado en el ámbito deportivo.

¿Cuál es su situación actual?

Boordam fue detenido y sometido de inmediato a un interrogatorio, durante el cual, después de recibir la advertencia de sus derechos, no pudo evitar reconocer su culpabilidad en los hechos.

Posteriormente, logró recuperar su libertad tras abonar una fianza de US$5.000. No se ha compartido más información al respecto.