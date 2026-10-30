ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE detiene a más de 4.000 extranjeros EN ESTE ESTADO en solo 10 días

La política migratoria de Estados Unidos vuelve a generar preocupación tras un operativo que dejó más de 4.100 arrestos en apenas 10 días. La intervención, denominada "Estrella Solitaria", se llevó a cabo en Texas y contó con el apoyo de autoridades locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el despliegue registró un promedio de más de 400 detenciones al día.

ICE arresta a más de 4.100 inmigrantes en Texas durante un operativo de 10 días

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó los resultados de la operación "Estrella Solitaria" y calificó el despliegue como un "éxito rotundo". Según sus declaraciones, la coordinación entre las autoridades estatales, locales y del condado fue clave para alcanzar esa cifra de arrestos.

Durante la presentación, Mullin destacó los acuerdos 287(g), que permiten a determinadas agencias policiales locales colaborar con ICE en la aplicación de las leyes migratorias. "Aquí en Texas están protegiendo su estado. Gracias a la cooperación de nuestros socios estatales, locales y del condado, esta operación, que ha sido un éxito, no habría sido posible sin su ayuda", manifestó el funcionario, según informó N+ Univision.

El operativo también contó con la participación de funcionarios de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Austin y Dallas. Las autoridades señalaron que la cooperación con ICE contribuye a reforzar la seguridad en Estados Unidos.

Detenidos por ICE: DHS revela cuántos tendrían antecedentes criminales

Durante la conferencia, Mullin aseguró que el 60% de los inmigrantes detenidos por ICE en Texas tendría antecedentes criminales. Sin embargo, al ser consultado sobre qué consideraba un historial delictivo, el funcionario también incluyó infracciones relacionadas con el ingreso irregular al país y el uso de documentos falsos.

El secretario sostuvo que algunas personas que trabajan sin autorización podrían utilizar identificaciones o números de Seguro Social falsificados. Asimismo, afirmó que estas prácticas constituyen actividades delictivas.

Por otro lado, Mullin indicó que ICE arrestó a 136.481 presuntos delincuentes durante el último año fiscal. Asimismo, afirmó que, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, las autoridades detuvieron a 2.168 personas vinculadas al terrorismo, entre ellas integrantes de pandillas y organizaciones criminales.

El funcionario adelantó que los operativos migratorios continuarán y defendió las intervenciones de los agentes federales en Texas. "Estamos haciendo cumplir las leyes de nuestra nación. Proteger nuestra patria nunca debería ser motivo de controversia", declaró.

De esta manera, la operación "Estrella Solitaria" se suma a las medidas de control migratorio impulsadas por la administración de Trump. Los resultados anunciados por el DHS mantienen en alerta a los inmigrantes en Estados Unidos, tanto indocumentados como a las comunidades que podrían verse afectadas por una mayor cooperación entre ICE y las policías locales.