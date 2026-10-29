ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE CONFIRMA OPERATIVO en un estado con estrictas leyes anti-santuario

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó este jueves a Telemundo Atlanta que realiza un operativo migratorio en Georgia, Estados Unidos. La intervención se lleva a cabo en el condado de Whitfield y ha generado reportes sobre la presencia de agentes federales en Dalton y otras zonas cercanas.

ICE confirma operativo migratorio en Georgia.

ICE confirma operativo migratorio en Georgia: lo que se sabe de la intervención

Según informó Telemundo Atlanta, Lindsay Williams, portavoz de ICE en Atlanta, confirmó que las autoridades federales realizan un operativo migratorio en el condado de Whitfield, aunque no ofreció más detalles sobre el alcance de la intervención.

La presencia de agentes federales en la zona ha generado preocupación entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos, tanto entre quienes tienen un estatus migratorio legal como entre las personas indocumentadas. Sin embargo, hasta el momento, no se ha precisado cuántas personas han sido detenidas ni cuánto tiempo durará el operativo de ICE en Georgia.

El sheriff de Whitfield aclara quién ejecuta el operativo de ICE

La Oficina del Sheriff del condado de Whitfield confirmó que está al tanto de los numerosos reportes sobre actividades migratorias en Dalton y sus alrededores, pero aclaró que sus agentes no participan en el operativo.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la oficina precisó: "Esta operación no corresponde a la Oficina del Sheriff del Condado de Whitfield, sino que está siendo ejecutada exclusivamente por personal de las fuerzas del orden federales, sin participación de sus agentes ni investigadores".

El alguacil Darren J. Pierce acudió personalmente esa mañana a las oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Dalton para recabar información y atender las inquietudes de la comunidad.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, el representante de HSI explicó que el operativo estaba dirigido a personas con antecedentes penales y órdenes de deportación.

Por ahora, las autoridades no han divulgado más detalles sobre el número de personas involucradas. El caso mantiene la atención sobre las operaciones migratorias en Estados Unidos y sus posibles efectos en las comunidades inmigrantes de Georgia.