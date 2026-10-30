Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enfrenta complicados cargos tras embestir deliberadamente con su auto a un trabajador de la construcción mexicano en Houston. Este hecho hizo que el fiscal del caso presentara este viernes 30 de octubre la acusación formal por agresión agravada con un arma mortal. La situación ha generado preocupación y atención en la comunidad. ¿Qué más se sabe del caso?

EE. UU.: imputan a agente del ICE acusado de embestir intencionalmente con su auto a trabajador mexicano

Según informes de CNN y 'Dallas New', un gran jurado en Texas formalizó recientemente la imputación del agente del ICE, Mario Alberto Morales, quien enfrenta un cargo de agresión agravada con un arma mortal. Recordemos que este oficial federal está siendo acusado de atropellar deliberadamente a Miguel Parra Hernández, un trabajador de la construcción de 48 años originario de México.

Tal como revelaron las autoridades estadounidenses, este incidente se registró en West Houston el sábado 10 de octubre de 2026, en las cercanías de la intersección de Texas 6 y Clay Road. Durante un operativo migratorio, los agentes de ICE interceptaron un vehículo en el que viajaba Parra Hernández junto a otro hombre.

Al detenerse, ambos intentaron escapar a pie. Fue en ese momento que, Morales, al volante de un Jeep Grand Cherokee negro sin insignias policiales, persiguió a Parra Hernández y lo arrolló en el estacionamiento de un centro comercial. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió fracturas severas en la pierna, la cadera y el tobillo, lo que requirió su hospitalización inmediata y varias intervenciones quirúrgicas reconstructivas.

¿Cuál es la postura del ICE y de la Fiscalía?

La postura de la agencia del ICE es totalmente diferente, pues rechaza categóricamente las acusaciones en su contra, argumentando que sus agentes actuaron sin intención de causar daño y calificando las imputaciones como una "maniobra política". Según ICE, el incidente ocurrió cuando Parra Hernández "corrió frente al vehículo", siendo golpeado accidentalmente. No obstante, se reveló que el objetivo del operativo, un hombre que la agencia buscaba deportar, había fallecido hace diez años.

Por otro lado, el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, presentó una versión contraria, asegurando que los videos de las cámaras de vigilancia contradicen las afirmaciones de ICE. Las grabaciones muestran al vehículo acelerando y cruzando una zona divisoria para embestir a la víctima por la espalda mientras intentaba escapar. El letrado también acusó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de obstruir la investigación al retirar el SUV de la escena antes de que se pudiera continuar con la investigación.