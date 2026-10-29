Aviso importante: el Departamento de Justicia (DOJ) comunicó recientemente que los agentes y trabajadores del FBI, así como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no actuarán como observadores electorales en las elecciones de mitad de mandato que están próximas a realizarse.

Con ello, se busca garantizar la integridad del proceso electoral y evitar cualquier percepción de interferencia por parte de estas agencias en la votación. A continuación, más detalles y qué deben saber los extranjeros.

EE. UU.: ICE no se hará presente en centros de votación y DOJ lanza comunicado

El Departamento de Justicia ha emitido el 28 de octubre un comunicado judicial en el que se establece que los trabajadores de la Oficina Federal de Prisiones, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) actuarán como observadores electorales, excluyendo a personal del FBI y del ICE.

Esta declaración se presentó en medio del contexto de una demanda interpuesta por la NAACP, que busca evitar que fiscales y otros miembros de las fuerzas del orden desempeñen este rol y que pongan en alerta a los ciudadanos estadounidenses.

Según la documentación y lo compartido por 'The Hill', los observadores han sido capacitados para no interferir en el proceso de votación y deben adherirse a las normativas del estado o jurisdicción correspondiente. Su labor se limita a observar, registrar información y entrevistar a votantes que lo deseen, fuera de los centros de votación.

Asimismo, se aclara que estos supervisores no actuarán como agentes del orden y tienen prohibido portar armas de fuego.

DHS había resaltado que agentes del ICE no formarían parte de la actividad

Cabe recordar que, en un pronunciamiento anterior, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había indicado que los agentes del ICE no estarían presentes en los centros de votación durante las elecciones.

En septiembre, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, reiteró que el ICE no realizaría patrullajes ni vigilancia en estos lugares, salvo en situaciones donde se detectara una amenaza o se ejecutaran órdenes judiciales contra individuos buscados. Incluso, como respuesta a ello, la ciudad de Denver presentó una demanda para impedir la presencia del ICE en los centros de votación, argumentando que tal acción violaría la ley que prohíbe la presencia de tropas en lugares de elecciones.