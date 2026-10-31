¡Lamentable situación! Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amenazó con un arma de fuego a un hombre durante un reciente operativo que se realizó en la mañana del viernes 30 de octubre de 2026 en North Hollywood, Los Ángeles.

Este incidente se hizo viral en las redes sociales y ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes cuestionan las tácticas empleadas por las autoridades en la ejecución de sus labores. ¿Qué más se sabe sobre este caso?

Agente del ICE apuntó con arma a hombre durante reciente arresto: video lo expone

Según ‘Telemundo’ y ‘ABC7’, este hecho se realizó entre las 8.30 a. m. y 8.40 a. m. del 30 de octubre en una zona residencial, específicamente en las cercanías de Vineland Avenue y Ostego Street, Estados Unidos. El resultado de este operativo dejó a varios testigos conmocionados.

Mediante la información de dichos medios y la viralización de varios videos en las diversas plataformas, se vio a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), vestidos con chalecos distintivos, quienes llegaron en dos camionetas y procedieron a arrestar a un hombre que caminaba por la acera.

Pese a los intentos del individuo por escapar, fue derribado y arrastrado hacia los vehículos mientras clamaba por ayuda. Durante el forcejeo, se confirmó que un bote de gas pimienta se cayó de las manos de uno de los agentes y que un vecino que paseaba a sus perros por allí recogió el objeto y lo lanzó lejos, intentando calmar la situación.

Pese a ello, se vio en parte de los videos a otro agente reaccionando de manera agresiva, empujando al vecino contra unos arbustos y apuntándole con un arma de fuego a la altura del rostro, amenazándolo antes de regresar a la detención del hombre. A pesar de la tensión, el transeúnte no fue arrestado.

¿Cuál fue el pronunciamiento del ICE?

Cabe mencionar que, hasta el momento, ICE no ha proporcionado una declaración oficial que aclare el uso de la fuerza, la identidad del detenido, su estatus migratorio ni los detalles sobre el altercado con el vecino.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su firme rechazo ante situaciones inaceptables que han ocurrido en la ciudad. En su declaración, solicitó a la Fiscalía General que realice una investigación exhaustiva y procese cualquier irregularidad atribuida a los agentes federales involucrados.