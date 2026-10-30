¡Aviso importante, extranjeros! El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido recientemente a un mínimo de ocho personas en el condado de Alameda, Estados Unidos, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y líderes comunitarios.

Estos grupos han señalado públicamente que se ha observado un notable incremento en las tácticas de control federal en la región. Las detenciones se llevaron a cabo en diversas localidades del condado, concentrándose en la segunda mitad de octubre de 2026. AQUÍ todo lo que deben saber los inmigrantes.

EE. UU.: reportan arrestos del ICE en el condado de Alameda y drásticas medidas de control policial

La organización comunitaria Alameda County Immigration Legal and Education Partnership (ACILEP) ha estado realizando un seguimiento constante de la actividad migratoria mediante su línea de respuesta rápida. Según los informes, se reportaron varios arrestos en las diferentes localidades del condado.

En Hayward : se conoció que cinco personas fueron detenidas a inicios de semana, incluyendo un incidente en el que agentes de civil interceptaron un vehículo en las calles A y Filbert.

: se conoció que cinco personas fueron detenidas a inicios de semana, incluyendo un incidente en el que agentes de civil interceptaron un vehículo en las calles A y Filbert. En Emeryville : se registró una detención el 16 de octubre, donde el arrestado requirió atención médica tras un altercado.

: se registró una detención el 16 de octubre, donde el arrestado requirió atención médica tras un altercado. En Oakland : el 17 de octubre, se realizó otra detención cerca de San Antonio Park.

: el 17 de octubre, se realizó otra detención cerca de San Antonio Park. En Union City: también se reportó una persona detenida durante la misma semana.

ACILEP ha expresado su preocupación por los arrestos colaterales, que se producen cuando oficiales federales buscan a un hombre específico y, al no encontrarlo, arrestan a otros indocumentados que están en la zona. Por su parte, defensores de los derechos civiles han denunciado el uso excesivo de la fuerza en al menos dos de estos arrestos en el condado de Alameda, lo que llevó a que los afectados necesitaran atención hospitalaria inmediata.

¿Qué han dicho las autoridades locales al respecto?

El alcalde de Hayward, Mark Salinas, junto a la supervisora del condado de Alameda, Elisa Márquez, manifestaron su preocupación y rechazo ante la falta de comunicación de las autoridades con las agencias locales. Ambos resaltaron que el condado y las ciudades involucradas cuentan con políticas de jurisdicción santuario, lo que implica que la policía no colabora ni usa recursos públicos para apoyar a ICE en operativos migratorios de rutina.

En respuesta, el director de la oficina de campo de ICE en San Francisco, Julio Hernández, afirmó en recientes comunicados que la agencia sigue comprometida con la detención de extranjeros que, según se indica, representen una amenaza para la seguridad pública o que tengan antecedentes criminales.