Sporting Cristal goleó a Cienciano, pero no pudo quedarse con el título del Torneo Clausura porque Sport Huancayo derrotó a Universitario de Deportes y estos dos clubes disputarán los playoffs. Tras este desenlace, el cuadro rimense solamente cerró el año con el título de la Copa de la Liga y la clasificación a la Copa Sudamericana.

Debido a esto, la institución rimense ya se encuentra planificando lo que será el plantel para la siguiente temporada. En ese sentido, uno de los temas a tocar es el de los extranjeros, pues para 2027, la Liga 1 reducirá el cupo para futbolistas foráneos y de siete bajará a seis.

En ese sentido, Sporting Cristal definió el futuro de los siete futbolistas foráneos que están en el club rimense: Gabriel Santana (Brasil), Juan Cruz González (Argentina), Agustín Álvarez Wallace (Uruguay), Cristiano da Silva (Brasil), Michael Hoyos (Argentina), Juan Manuel Cuesta (Colombia) y Santiago González (Argentina) .

De acuerdo a la información del periodista Denilson Barrenechea en el programa 'Estudio fútbol', Santana, Juan Cruz, Wallace y Da Silva no continuarán para la siguiente temporada. Mientras que los delanteros Hoyos y Cuesta sí seguirán debido a que tienen contratos hasta 2027 y 2028. En cuanto al ‘Santi’, está a punto de firmar su renovación y se encuentra realizando los trámites de nacionalización para no ocupar cupo de extranjero la siguiente temporada.

Santana, Juan Cruz, Wallace y Cristiano no seguirán. Foto: Sporting Cristal

En cuanto a Roberto Mosquera, la directiva va a tener una reunión esta semana para definir si es que decidirán continuar con el entrenador peruano o tomarán otro rumbo. Además, todo hace indicar que Hernán Barcos también seguirá vistiendo la camiseta celeste por un año más.

Finalmente, Denilson Barrenechea reveló que Sporting Cristal empezará su pretemporada recién en enero y que en marzo enfrentarán a su rival por la Copa Sudamericana 2027 en partidos de ida y vuelta.