Alianza Lima es uno de los clubes que ya empezó la búsqueda de sus fichajes para la siguiente temporada y uno de los jugadores que pretende es Mauricio Arrasco. El volante nacional ha tenido una temporada superlativa y ha recibido una oferta de los blanquiazules; sin embargo, su llegada se complica seriamente tras conocerse que un club del extranjero también lo pretende.

PUEDES VER: Alianza Lima y los dos escenarios catastróficos que puede vivir en la final de la Liga 1 2026

Alianza Lima puede perder fichaje de Mauricio Arrasco tras interés de importante club

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela reveló que el actual mediocentro de FC Cajamarca tiene previsto definir su futuro durante la última semana de noviembre. El futbolista deberá elegir entre las propuestas que recibió de Alianza Lima, otros dos clubes de la Liga 1 y un equipo del extranjero.

" Esta semana es decisiva para Mauricio Arrasco. Tiene propuestas de Alianza Lima, Sporting Cristal, Sport Boys y una del extranjero. Esta semana se resuelve ", indicó.

Ante ello, su compañero de panel, Paul Pérez, complementó la información al señalar que Mauricio Arrasco también es pretendido por un equipo de Chile y que todo apunta a que terminará dando el salto al exterior. En esa línea, el comunicador sostuvo que Alianza Lima era la opción que mejor valoraba, aunque jugar en el extranjero también lo seduce.

Mauricio Arrasco tiene oferta de un club de Chile.

" El país es Chile. Tengo entendido que, dentro del orden jerárquico que él contemplaba, la que más se acerca a lo que quería era la de Alianza Lima . Igual, el exterior es el exterior, hay que ver lo que quiere", acotó.

De esta manera, todo hace indicar que Mauricio Arrasco no continuará su carrera en el fútbol peruano y a sus 22 años dará el gran salto al exterior en busca de un mejor futuro deportivo.

Valor de mercado de Mauricio Arrasco

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Mauricio Arrasco ha experimentado una importante revalorización en el mercado de pases. Al inicio de la temporada 2026, su cotización era de 125 mil euros; sin embargo, actualmente alcanza los 500 mil euros.