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Futbolista de Universitario Femenino se retira del fútbol tras salir campeón ante Alianza Lima
Jugadora de Universitario de Deportes Femenino se retira del fútbol profesional tras conseguir el título de la Liga Femenina 2026 ante Alianza Lima.
Universitario de Deportes consiguió el título de la Liga Femenina 2026 tras vencer 7-2 en el marcador global a Alianza Lima; sin embargo, la alegría de los hinchas cremas no duró para siempre, ya que se reveló que una futbolista del club merengue se retirará del fútbol profesional: estamos hablando de Fabiola Herrera.
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Jugadora de Universitario Femenino se retira del fútbol profesional tras salir campeona ante Alianza Lima
Fabricio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, habló con la prensa tras conquistar el título de la Liga Femenina y explicó que Herrera no continuará en el club, ya que dejará de ser futbolista y se retirará del fútbol.
“Fabiola se retira para felicidad de muchos hinchas. Creo que se retira una gran jugadora que le dio mucho al club y que seguramente será parte de la institución”, aseguró.
Fabiola Herrera se retira del fútbol profesional tras salir campeón con Universitario Femenino ante Alianza Lima
Asimismo, añadió que para algunos fanáticos cremas esta noticia será motivo de alegría, ya que durante los últimos años pedían su salida o retiro debido a su bajo rendimiento.
Sin embargo, Acerbi, directivo de Universitario de Deportes, afirmó que Fabiola Herrera es y seguirá siendo una pieza esencial del equipo, al haber sido una de las capitanas que conquistó el título número 11 frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva.
Por otra parte, el jefe polideportivo del club de Ate aseguró que Herrera continuará vinculada a la institución en algún ámbito deportivo; sin embargo, no dejó en claro su futuro.
¿Cómo le fue a Fabiola Herrera en Universitario?
Fabiola Herrera llegó a Universitario de Deportes Femenino en 2020, después de su etapa en Millonarios FC. Con el equipo crema, logró coronarse campeona en 2023 y, más recientemente, en 2026, en ambas ocasiones frente a Alianza Lima. Por su extensa trayectoria en el club, las jugadoras del conjunto merengue la despidieron mientras celebraban el título nacional de la Liga Femenina.
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