- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Huancayo
- Cristal vs Cienciano
- Barcelona vs Villarreal
- Tabla Clausura
- Acumulado Liga 1
- Alianza vs Universitario F.
- Liga Peruana de Vóley
¿Se repite la historia? Título de Universitario en Liga Femenina ilusiona al hincha crema con campeonar en la Liga 1
La victoria femenina desató la celebración de los hinchas cremas y avivó la ilusión de un nuevo triunfo para el equipo masculino. Universitario busca repetir el éxito de 2023.
Universitario de Deportes consiguió una nueva alegría para sus hinchas tras consagrarse campeón de la Liga Femenina 2026. Las Leonas derrotaron por un contundente 4-1 a Alianza Lima en Matute, resultado que les permitió cerrar la final con un marcador global de 7-2 y alcanzar su undécimo título nacional. Esta victoria no solo desató la celebración de los aficionados cremas, sino que también despertó la ilusión de conseguir una nueva consagración en el fútbol masculino.
PUEDES VER: Esthefany Espino tras salir campeona con Universitario ante Alianza en Matute: "La casa se respeta"
Título de Universitario en Liga Femenina 2026 lo acerca a salir campeón de la Liga 1 en Matute
Este resultado trae a la memoria lo sucedido en 2023, cuando Universitario también consiguió imponerse a su clásico rival en ambas categorías. En aquella temporada, el equipo femenino se proclamó campeón el 2 de septiembre tras vencer 2-0 a Alianza Lima en la final de vuelta y remontar la serie con un global de 2-1, consiguiendo una nueva estrella para la institución merengue.
Universitario salió campeón de la Liga 1 y Liga Femenina en 2023
Dos meses después, el conjunto masculino repitió la historia y también celebró frente al eterno rival. El 8 de noviembre de 2023, Universitario derrotó 2-0 a Alianza Lima en Matute por la final de vuelta de la Liga 1, resultado que le permitió imponerse por 3-1 en el marcador global y conquistar su título nacional número 27, poniendo fin a una sequía de diez años sin campeonatos.
Ahora, en noviembre de 2026, la historia vuelve a tener un capítulo que ilusiona a los aficionados estudiantiles. El título conseguido por las Leonas frente a Alianza Lima representa un motivo especial de celebración para la institución y alimenta las expectativas de los hinchas, que esperan que el plantel masculino también pueda superar a sus rivales y quedarse con el trofeo del campeonato nacional.
De esta manera, Universitario buscará repetir la hazaña conseguida hace tres temporadas, cuando sus equipos femenino y masculino terminaron celebrando ante Alianza Lima. Aunque son competiciones diferentes y el resultado de las Leonas no garantiza lo que sucederá en la Liga 1, la hinchada crema ya tiene un antecedente al cual aferrarse para soñar con otro año de gloria frente a su clásico rival.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90