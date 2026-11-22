Universitario de Deportes consiguió una nueva alegría para sus hinchas tras consagrarse campeón de la Liga Femenina 2026. Las Leonas derrotaron por un contundente 4-1 a Alianza Lima en Matute, resultado que les permitió cerrar la final con un marcador global de 7-2 y alcanzar su undécimo título nacional. Esta victoria no solo desató la celebración de los aficionados cremas, sino que también despertó la ilusión de conseguir una nueva consagración en el fútbol masculino.

Título de Universitario en Liga Femenina 2026 lo acerca a salir campeón de la Liga 1 en Matute

Este resultado trae a la memoria lo sucedido en 2023, cuando Universitario también consiguió imponerse a su clásico rival en ambas categorías. En aquella temporada, el equipo femenino se proclamó campeón el 2 de septiembre tras vencer 2-0 a Alianza Lima en la final de vuelta y remontar la serie con un global de 2-1, consiguiendo una nueva estrella para la institución merengue.

Universitario salió campeón de la Liga 1 y Liga Femenina en 2023

Dos meses después, el conjunto masculino repitió la historia y también celebró frente al eterno rival. El 8 de noviembre de 2023, Universitario derrotó 2-0 a Alianza Lima en Matute por la final de vuelta de la Liga 1, resultado que le permitió imponerse por 3-1 en el marcador global y conquistar su título nacional número 27, poniendo fin a una sequía de diez años sin campeonatos.

Ahora, en noviembre de 2026, la historia vuelve a tener un capítulo que ilusiona a los aficionados estudiantiles. El título conseguido por las Leonas frente a Alianza Lima representa un motivo especial de celebración para la institución y alimenta las expectativas de los hinchas, que esperan que el plantel masculino también pueda superar a sus rivales y quedarse con el trofeo del campeonato nacional.

De esta manera, Universitario buscará repetir la hazaña conseguida hace tres temporadas, cuando sus equipos femenino y masculino terminaron celebrando ante Alianza Lima. Aunque son competiciones diferentes y el resultado de las Leonas no garantiza lo que sucederá en la Liga 1, la hinchada crema ya tiene un antecedente al cual aferrarse para soñar con otro año de gloria frente a su clásico rival.