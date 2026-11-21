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Alineaciones Sporting Cristal vs Cienciano: el once de Roberto Mosquera por el título del Clausura
Partido importante por la última fecha del Torneo Clausura, que definirá el futuro de los celestes, por lo que la victoria no será negociable para el entrenador Mosquera.
Sporting Cristal se prepara para afrontar uno de sus partidos más importantes de la temporada. Los celestes recibirán a Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura 2026, con la obligación de conseguir una victoria que les permita seguir en la pelea por el título de la Liga 1. Por ello, Roberto Mosquera alista a sus mejores jugadores para este compromiso. En esta nota conoce las posibles alineaciones del partido.
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Posible alineación de Sporting Cristal
- Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Santiago González, Luis Iberico; Hernán Barcos.
Roberto Mosquera apostaría por Diego Enríquez en el arco. La defensa estaría conformada por Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano da Silva. En el mediocampo aparecerían Agustín Álvarez Wallace y Yoshimar Yotún, mientras que Maxloren Castro, Santiago González y Luis Iberico jugarían más adelantados. Hernán Barcos sería la principal referencia ofensiva.
Posible alineación de Cienciano
- Falcón, Martinich, Becerra, Aguilar, Núñez, Arias, Barreto, Bandiera, Sandoval, Souza, Garcés
En tanto, Cienciano formaría con Falcón en el arco. La línea defensiva estaría integrada por Martinich, Becerra, Aguilar y Núñez. En la primera línea del mediocampo aparecerían Arias y Barreto, mientras que Bandiera, Sandoval y Souza se ubicarían más adelantados para generar juego ofensivo. Finalmente, Garcés sería el encargado de comandar el ataque del conjunto cusqueño.
Alineaciones Cienciano vs Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/IG
¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Cienciano?
El encuentro se disputará este domingo 22 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo. El cuadro rimense también estará pendiente de lo que suceda en el duelo entre Sport Huancayo y Universitario, resultado que podría ser determinante para sus aspiraciones.
Canal para ver Sporting Cristal vs Cienciano
La cobertura del encuentro para todo el territorio peruano estará a cargo de L1 MAX, señal disponible en diferentes operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y Best Cable, entre otros. Asimismo, los aficionados podrán seguir el partido vía streaming a través de L1 Play. También tendrán la opción de consultar el minuto a minuto ONLINE GRATIS en la web del Diario Líbero, con todas las incidencias del compromiso.
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