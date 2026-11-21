Quedan pocos partidos para finalizar el Torneo Clausura 2026 y varios clubes ya están moviéndose para reforzar sus respectivos planteles con miras a la próxima temporada. Bajo ese contexto, en las últimas horas se confirmó que Kevin Becerra, figura de Cienciano, es pretendido por un club campeón del fútbol peruano: estamos hablando de FBC Melgar.

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Kevin Becerra, figura de Cienciano, es pretendido por Melgar

Según información del periodista Denilson Barrenechea, el zaguero ecuatoriano viene siendo seguido por la directiva del cuadro roinegro, que busca reforzar su línea defensiva de cara al 2027. El citado comunicador mencionó que Becerra ya recibió una oferta formal para extender su vínculo contractual con el 'Papá', no obstante, el interés de Melgar en hacerse con sus servicios podría llevarlo a cambiar de camiseta la próxima temporada.

"Cienciano hizo llegar la oferta de renovación de contrato a Kevin Becerra. Aún no hay una respuesta por parte del zaguero ecuatoriano. A la misma vez, despertó el interés de FBC Melgar. Fue sondeado ", publicó el periodista de 'A Presión' en su cuenta de X.

Kevin Becerra es pretendido por Melgar

De esta manera, el futuro de Kevin Becerra todavía es una incógnita de cara a la temporada 2027, pues tiene sobre la mesa la posibilidad de continuar defendiendo los colores de Cienciano o afrontar un nuevo desafío en el fútbol peruano. Por ahora, el defensor ecuatoriano deberá definir su situación contractual mientras Melgar sigue atento a su decisión.

Números de Kevin Becerra con Cienciano

Desde su llegada al Cusco a inicios del 2026, Kevin Becerra se ha consolidado como una pieza clave en la línea defensiva y uno de los principales referentes del equipo. Hasta el momento, el ecuatoriano registra 43 partidos jugados entre todas las competiciones, con un saldo de 4 goles y una asistencia, según información del portal Transfermarkt.

¿Cuándo finaliza el contrato de Kevin Becerra?

Vale precisar que el contrato de Becerra con Cienciano vence a fin de temporada, por lo que, tras el partido de este domingo ante Sporting Cristal, quedará como jugador libre y decidirá sin ningún impedimento cuál será su futuro para el 2027.