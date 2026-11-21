Sporting Cristal está cerca de afrontar un vital partido ante Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Los celestes necesitan ganar para aspirar al título del campeonato, aunque deberán esperar otros resultados. En ese contexto, se reveló que sumarán a un jugador de la selección peruana para buscar la victoria ante el cuadro imperial.

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Sporting Cristal suma a seleccionado peruano para crucial partido ante Cienciano

El equipo dirigido por Roberto Mosquera es consciente de que no puede dejarse nada para este esencial partido, ya que se juegan su última opción para pelear por el título de la Liga 1. Por ello, han sumado en su convocatoria a Miguel Araujo .

El periodista Jean Martín Dueñas reveló en el programa ‘Fútbol Como Cancha’ que el zaguero nacional está completamente recuperado de la lesión que sufrió en el partido ante FC Cajamarca, por lo que ya trabaja a la par de sus compañeros desde la semana pasada.

Miguel Araujo se recuperó y estará en el último partido ante Cienciano

De esta forma, el central de 32 años queda completamente habilitado para el enfrentamiento ante Cienciano y todo apunta a que volverá a ser titular junto a Rafael Lutiger, dos piezas esenciales para salvaguardar el arco y mantener el cero. Con ello, Sporting Cristal recupera a un jugador esencial en el esquema táctico del comando técnico.

Números de Miguel Araujo con Sporting Cristal este 2026

Miguel Araujo se ha convertido en uno de los referentes de Sporting Cristal desde su llegada a la Florida y ello se ha demostrado en esta temporada donde ha sido uno de los titulares indiscutibles con todos los entrenadores que ha tenido. De acuerdo con el portal estadístico Sofascore, el central ha disputado 32 partidos, sumando 2835 minutos y aportando con tres goles.