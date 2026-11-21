Christian Ramos logró grabar su nombre en uno de los pasajes gloriosos en la historia de Alianza Lima al salir campeón nacional en 2022, de la mano de 'Chicho' Salas como director técnico. Los blanquiazules consiguieron el bicampeonato y todo era alegría en aquel entonces para el pueblo aliancista. No obstante, no todo fue color de rosas tras el título nacional; el propio Ramos reveló recientemente un episodio que tuvo con el entonces técnico íntimo y que terminó con su salida de Matute.

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Christian Ramos reveló distanciamiento con 'Chicho' Salas durante su paso en Alianza Lima

En la última emisión del programa 'La Jugada Good', la 'Sombra' confesó que ha mantenido distancia con Salas desde su salida de Alianza Lima. El mundialista con Perú en Rusia 2018 comentó que los directivos le ‘bajaron el dedo’ para la temporada 2023 pese a que tenía contrato vigente y cuando trató de comunicarse con ‘Chicho’ para pedirle explicaciones, simplemente no le contestó.

"Yo también pensé que era mi causa pero no. Yo tenía contrato dos años (en Alianza Lima), me bajaron el dedo. A mí me llaman y me dicen (los dirigentes) no vamos a contar contigo. Me llaman, me dicen que no. Primero quiero ver por qué. (le dije a Salas) ¿Te puedo llamar?, lo llamé y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Me bloqueó ", señaló Ramos.

Christian Ramos y 'Chicho' Salas coincidieron en Alianza Lima en 2022

De esta manera, Christian Ramos dejó en evidencia que su relación con Guillermo Salas no terminó de la mejor manera tras su salida de Alianza Lima, pese a que ambos compartieron la alegría de conseguir el bicampeonato nacional. Desde entonces, según reveló el exdefensor, no ha vuelto a tener comunicación con el estratega, quien actualmente continúa ligado al fútbol peruano.

¿Cuál es el presente de Christian Ramos y 'Chicho' Salas?

Actualmente, 'Chicho' Salas es el director técnico de la Universidad San Martín (USMP), club que lucha por volver a Primera División. Por su parte, Ramos se encuentra como agente libre tras su salida de Deportivo Municipal y a la espera de definir si continúa su carrera en otro club o decide retirarse.