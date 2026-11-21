El Torneo Clausura va llegando a su final y con ello también la Liga 1, a falta únicamente de sus playoffs. En ese sentido, recientemente se conoció que un campeón del fútbol peruano puede perder la categoría y descender a la Liga 2 por el estricto reglamento que tiene la FPF, entidad organizadora de los principales certámenes de balompié en nuestro país.

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Como sabemos, ya se definió un boleto a la Segunda División del Perú y le pertenece a UTC, luego de haber realizado una campaña nefasta plagada de malos resultados. Sin embargo, todavía falta un cuadro más que lo acompañe para luchar el próximo año por el regreso a la máxima categoría. Ese podría ser FC Cajamarca.

El cuadro cajamarquino, campeón de la Liga 2 en 2025, está a punto de descender debido a que marcha penúltimo con 29 unidades y necesita derrotar por ocho goles de diferencia a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva para poder superar a ADT por la diferencia de gol y, con 32 puntos, mantenerse en la Liga 1 por una temporada más.

FC Cajamarca necesita una goleada sin precedentes ante Alianza Lima.

Ante esa misión imposible, todo apunta a que FC Cajamarca bajará a la Segunda División para 2027, ya que el reglamento de la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional así lo determina. De esta manera, el elenco azul y oro deberá rearmarse y luchar para regresar a la categoría de honor del balompié nacional.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

Alianza Lima recibirá a FC Cajamarca este sábado 21 de noviembre desde las 3.30 p. m. de todo el Perú. El encuentro contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía DSPORTS y Movistar Deportes en el territorio nacional. Asimismo, aquí, en el diario Líbero, te brindaremos el minuto a minuto completamente gratis.