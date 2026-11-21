Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Clausura cuando reciba a Cienciano por la fecha 17. Los celestes tienen la obligación de ganarle al 'Papá' y esperar a que Sport Huancayo no derrote a Universitario para conquistar el segundo certamen de la Liga 1 2026 y así continuar en la lucha por el título nacional. En esta nota te brindamos los horarios confirmados por cada país y el canal de transmisión para ver EN VIVO ONLINE este partido.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Cienciano?

El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura está programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo, ubicado en el Rímac. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano?

El compromiso entre rimenses y cusqueños está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios en los diferentes países del mundo:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite EN VIVO Sporting Cristal vs Cienciano?

La transmisión del partido para todo el Perú irá por la señal de L1 MAX, disponible en operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y Best Cable, entre otros. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto ONLINE GRATIS mediante la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna incidencia.

Sporting Cristal recibe a Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cienciano

Sporting Cristal vs Cienciano: previa del partido

Los rimenses llegan a esta última fecha del Clausura tras haber empatado 1-1 en su visita a ADT en Tarma, resultado que puso en riesgo sus aspiraciones de luchar por el título nacional. Los dirigidos por Roberto Mosquera están obligados a vencer al 'Papá' y que la 'U' gane o empate en Huancayo para mantenerse con vida y forzar una semifinal.

Vale precisar que los celestes llegan con la moral a tope tras coronarse campeones de la Copa de la Liga Caliente 2026 al vencer por 2-0 a Alianza Atlético. Rafael Lutiger y Santiago González marcaron los tantos del triunfo en Trujillo, en un partido que se prolongó hasta el tiempo extra.

Por su parte, Cienciano llega prácticamente con el cupo asegurado para disputar la Copa Sudamericana el próximo año. Los imperiales marchan séptimos en la tabla acumulada con 50 puntos y una diferencia de gol de +8, por lo que afrontará esta última fecha sin urgencias de sumar.