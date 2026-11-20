Horacio Melgarejo anunció su salida de Cienciano a falta de una fecha para culminar el Torneo Clausura. El técnico argentino se despidió del club y de la Liga 1 tras ser castigado con 14 fechas de suspensión por los incidentes que protagonizó en Matute durante el partido entre el 'Papá' y Alianza Lima. Bajo ese contexto, la directiva cusqueña ya se puso manos a la obra en la búsqueda de un nuevo entrenador y en las últimas horas se reveló que existen tres nombres en carpeta para comandar el banquillo en 2027.

Cienciano y sus tres candidatos para nuevo DT tras la salida de Horacio Melgarejo

De acuerdo con información de los periodistas Gustavo Peralta Coello, Rosa María Muñoz y Paul Pérez, los tres nombres que maneja Cienciano para su nuevo entrenador son José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, Federico Urciuoli y Claudio ‘Pampa’ Biaggio. Los mencionados estrategas interesan a la directiva y uno de ellos podría ser el nuevo entrenador del cuadro imperial, según la información brindada este viernes en el programa 'Modo Fútbol'.

"No lo tengo totalmente al 100%, pero en la persona que me lo contó yo confío. ¿Y si ‘Chemo’ va a Cienciano? porque me contaron que hay una gran posibilidad que ‘Chemo’ Del Solar pueda ser técnico de Cienciano del Cusco. No lo tengo recontra confirmado pero sí me comentaron que es un nombre que está sonando fuerte", señaló Peralta Coello.

" Yo escuché al ‘Pampa’ Biaggio y no decepcionaría con la experiencia de Comerciantes Unidos", manifestó Rosa María Muñoz.

"¿Saben qué están buscando? un técnico joven. A mí me llegó otro nombre también, Urciuoli ", sostuvo Paul Pérez.

'Pampa' Biaggio, 'Chemo' del Solar y Federico Urciuoli son los candidatos para ser nuevo DT de Cienciano

¿Cuál es la situación contractual de los tres técnicos?

Vale precisar que el ‘Pampa’ Biaggio tiene contrato con Comerciantes Unidos hasta diciembre del próximo año, situación que dificultaría su llegada al 'Papá', mientras que Urciuoli finaliza su vínculo con Alianza Atlético el próximo mes, aunque tendría todo encaminado con el ‘Vendaval’ para su renovación. En tanto, ‘Chemo’ del Solar se encuentra sin equipo tras desvincularse de la UCV en octubre de este año, por lo cual sería una de las opciones más factibles.

De esta manera, Cienciano comienza a definir el futuro de su banquillo tras la salida de Horacio Melgarejo y analiza distintas alternativas para afrontar la temporada 2027. La directiva imperial deberá elegir al entrenador que lidere su próximo proyecto deportivo, con el objetivo de volver a ser protagonista en el fútbol peruano.